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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Коммунальную аварию устраняют уже несколько часов

На устранение аварии в Новосибирске привлекут бригады из других городов

17 января 2024, 14:32
Фото: Артем Васильев / atas.info
Коммунальную аварию устраняют уже несколько часов
Вечером 17 января в Новосибирске в районе улицы Петропавловской произошла коммунальная авария. На месте работают коммунальные службы. В связи с непростой ситуацией принято решение направить дополнительные резервы.

На месте происшествия сейчас находится заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. Он контролирует работу по устранению последствий аварии.

«Сейчас в устранении аварии задействованы 28 специалистов, которые должны устранить аварию в нормативные сроки. Но мы понимаем, что ключевой задачей является перезапуск систем теплоснабжения в домах левобережья», — цитирует Евгения Назарова Telegram-канал «Новосибирь».
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Для ускорения процесса утром на место происшествия прибудут аварийные бригады из Исктитима и Бердска. Кроме того, задействуют сотрудников ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».

Напомним, что на место происшествия уже привезли новую трубу для устранения дефекта.

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