На устранение аварии в Новосибирске привлекут бригады из других городов

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
На месте происшествия сейчас находится заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. Он контролирует работу по устранению последствий аварии.
«Сейчас в устранении аварии задействованы 28 специалистов, которые должны устранить аварию в нормативные сроки. Но мы понимаем, что ключевой задачей является перезапуск систем теплоснабжения в домах левобережья», — цитирует Евгения Назарова Telegram-канал «Новосибирь».
Для ускорения процесса утром на место происшествия прибудут аварийные бригады из Исктитима и Бердска. Кроме того, задействуют сотрудников ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».
Напомним, что на место происшествия уже привезли новую трубу для устранения дефекта.