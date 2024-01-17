Кипяток залил улицы левого берега после второй коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Кипяток бежит по улицам в Ленинском районе города. Согласно информации, полученной из социальных сетей, на перекрестке улиц Плахотного и Петропавловской произошел выброс горячей воды.
Дорога на Троллейной была затоплена, а также территория у СГУГиТа. Столбы пара достигали 7-го этажа.
Представители СГК прокомментировали случившееся: «На улице Петропавловской произошел дефект на трубопроводе диаметром 700 мм. В данный момент на месте происшествия уже находятся три рабочие группы, готовые приступить к устранению проблемы. В скором времени мы сообщим количество домов, о которых будет отключено тепло и сроки устранения повреждения».