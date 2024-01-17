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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Улицы в воде

Кипяток залил улицы левого берега после второй коммунальной аварии в Новосибирске

17 января 2024, 10:20
Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
Улицы в воде
В Ленинском районе Новосибирска вновь за неделю произошла вторая коммунальная авария: что творится на улицах левобережья?

Кипяток бежит по улицам в Ленинском районе города. Согласно информации, полученной из социальных сетей, на перекрестке улиц Плахотного и Петропавловской произошел выброс горячей воды.

Дорога на Троллейной была затоплена, а также территория у СГУГиТа. Столбы пара достигали 7-го этажа.

Представители СГК прокомментировали случившееся: «На улице Петропавловской произошел дефект на трубопроводе диаметром 700 мм. В данный момент на месте происшествия уже находятся три рабочие группы, готовые приступить к устранению проблемы. В скором времени мы сообщим количество домов, о которых будет отключено тепло и сроки устранения повреждения».

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#Происшествия#Новосибирск#Вода#Авария#Тепло#Отопление#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз#LIVE: авария на левом берегу Новосибирска: улицы топит кипятком
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