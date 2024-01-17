Коттедж за 120 млн продают в Новосибирске. Смотрим, что предлагают покупателям

Постройки расположены на участке 26,19 соток и окружены соснами. В объявлении сказано, что коттедж сделан из клееного бруса, в нем есть сауна, кинотеатр и большой бассейн. На участке есть зона барбекю, гараж на две машины с автоматическими воротами, дом для охранников. Новому владельцу достанутся библиотека, каминная зона отдыха, сауна, прачечная.