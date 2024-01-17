Коттедж за 120 млн продают в Новосибирске. Смотрим, что предлагают покупателям

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Постройки расположены на участке 26,19 соток и окружены соснами. В объявлении сказано, что коттедж сделан из клееного бруса, в нем есть сауна, кинотеатр и большой бассейн. На участке есть зона барбекю, гараж на две машины с автоматическими воротами, дом для охранников. Новому владельцу достанутся библиотека, каминная зона отдыха, сауна, прачечная.
Предложение включает гостевой дом площадью 260 кв. метров с панорамными окнами и выходами на террасу и сад. Здесь есть бассейн с зоной отдыха, сауны, кинотеатр, барная зона, «авторский камин на дровах».
В Заельцовском бору изначально располагались дачи зажиточных горожан. Сегодня ничего не изменилось — коттеджный поселок «Ельцовка» известен своим элитным жильем. В настоящий момент в поселке на продажу выставлены еще три лота стоимостью от 23 млн за 200 кв. метров до 58 млн рублей (400 кв. метров).