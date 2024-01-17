atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Двухэтажный коттедж в элитном поселке продают стоит на участке 26 соток

Коттедж за 120 млн продают в Новосибирске. Смотрим, что предлагают покупателям

17 января 2024, 10:24
Фото: novosibirsk.cian.ru
Двухэтажный коттедж в элитном поселке продают стоит на участке 26 соток

В Новосибирске продают коттедж за 120 млн с кинотеатром и домом для охраны

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с гостевым домом в элитном дачном поселке «Ельцовка» в Заельцовском районе. Объявление опубликовано на сайте «ЦИАН». За двухэтажный коттедж (плюс цоколь, так что этажей получается три) площадью почти 500 кв. метров просят 119 млн рублей.

Постройки расположены на участке 26,19 соток и окружены соснами. В объявлении сказано, что коттедж сделан из клееного бруса, в нем есть сауна, кинотеатр и большой бассейн. На участке есть зона барбекю, гараж на две машины с автоматическими воротами, дом для охранников. Новому владельцу достанутся библиотека, каминная зона отдыха, сауна, прачечная.

Фото: novosibirsk.cian.ru / novosibirsk.cian.ru

Предложение включает гостевой дом площадью 260 кв. метров с панорамными окнами и выходами на террасу и сад. Здесь есть бассейн с зоной отдыха, сауны, кинотеатр, барная зона, «авторский камин на дровах».

Фото: novosibirsk.cian.ru

В Заельцовском бору изначально располагались дачи зажиточных горожан. Сегодня ничего не изменилось — коттеджный поселок «Ельцовка» известен своим элитным жильем. В настоящий момент в поселке на продажу выставлены еще три лота стоимостью от 23 млн за 200 кв. метров до 58 млн рублей (400 кв. метров).

Элитный коттедж со СПА и кинозалом продают в Новосибирске за 102 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млнПод Новосибирском за 115 млн продается элитный коттедж в хвойном лесу у озераОстров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность
#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Элитная недвижимость#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Гейзер высотой с многоэтажный дом забил в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 09:42
Кипяток залил улицы левого берега после второй коммунальной аварии в Новосибирске
Сегодня, 10:20
Вторая коммунальная авария за январь: порыв трубы в Новосибирске 17 января 2024
Сегодня, 10:04
О болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна
Вчера, 09:05
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Вчера, 04:35
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Вчера, 04:38