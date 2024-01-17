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ВК плохо работает

На сбой в работе соцсети «ВКонтакте» пожаловались пользователи из Новосибирска

17 января 2024, 08:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ВК плохо работает
В Новосибирске отмечены сбои в работе популярной соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске наблюдаются проблемы с работой популярной соцсети, о чем сообщают читатели Atas.info.

В течение 16 и 17 января были периодические проблемы в работе «ВКонтакте». Неполадки замечены в 34 регионах России. По данным сервиса «Сбой.РФ», сбой был зафиксирован в Новосибирской области у 3% пользователей.

Однако проблема была быстро устранена, а некоторые пользователи даже не заметили неполадки в работе.

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#Новосибирск#Соцсети#Сбои#Эмилия Губарева#Мессенджер#ВКонтакте
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