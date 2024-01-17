На сбой в работе соцсети «ВКонтакте» пожаловались пользователи из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В Новосибирске наблюдаются проблемы с работой популярной соцсети, о чем сообщают читатели Atas.info.
В течение 16 и 17 января были периодические проблемы в работе «ВКонтакте». Неполадки замечены в 34 регионах России. По данным сервиса «Сбой.РФ», сбой был зафиксирован в Новосибирской области у 3% пользователей.
Однако проблема была быстро устранена, а некоторые пользователи даже не заметили неполадки в работе.