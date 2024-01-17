Новосибирский академик Асеев выплатил полумиллионный штраф за мошенничество

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Летом прошлого года Александра Асеева признали виновынм в крупном мошенничестве. По данным следствия, он пользовался служебным положением и организовал дорогостоящий ремонт силами СО РАН ведомственного коттеджа, который в дальнейшем через суд оформил на свою дочь, проживавшую на тот момент во Франции.
Суд приговорил академика к 4 года условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Асеев заявлял, что его имущество арестовано, поэтому оплатить сумму сразу он не мог. Однако суд 17 января прекратил рассматривать ходатайство в связи с выплатой штрафа, пишет «Прецедент».
Напомним, что в декабре 2023 года Совет депутатов лишил ученого звания «Почетный житель Новосибирска». Примечательно, но признанного мошенником академика так и не убрали из галереи почетных новосибирцев.