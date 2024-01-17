Новосибирский академик Асеев выплатил полумиллионный штраф за мошенничество

Летом прошлого года Александра Асеева признали виновынм в крупном мошенничестве. По данным следствия, он пользовался служебным положением и организовал дорогостоящий ремонт силами СО РАН ведомственного коттеджа, который в дальнейшем через суд оформил на свою дочь, проживавшую на тот момент во Франции.