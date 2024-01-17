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Страница неоднозначной вечеринки «ВКонтакте» получила закрытый статус

Организаторы «голой» вечеринки в Новосибирске закрыли страницы в соцсетях и сайт

17 января 2024, 04:22
Фото: ВКонтакте
Страница неоднозначной вечеринки «ВКонтакте» получила закрытый статус
Аккаунты неоднозначной вечеринки, заявленной в Новосибирске на 10 февраля, со вчерашнего дня закрыты для просмотра. Глава регионального Совета отцов Сергей Майоров накануне заявил, что готовится «оргия» в «сатанинских костюмах».

10 февраля в Новосибирске планируется вечеринка с «тактильными практиками», которую с подачи общественников успели окрестить «голой».

Организаторы в беседе с Atas.info уверяли, что событие носит тематический характер и обвинения отрицали. Но сразу после резонанса в СМИ стали подчищать свои ресурсы в сети. Сначала пропал раздел «дресс-код» (наполненный довольно смелыми референсами). Затем аккаунты в соцсетях оказались закрыты. Сайт мероприятия, который раньше был открыт, теперь требует пароль для входа.

17 января Сергей Майоров сообщил, что направил заявление по поводу готовящегося мероприятия в Следственный комитет.

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Вечеринка должна стать седьмой, организаторы их проводят с весны 2022 года. В аккаунтах мероприятия было сказано, что место проведения скрывается до последнего момента, купившие билеты узнают о нем за день до проведения. Известно лишь, что это один из клубов в центре Новосибирска. Особый акцент сделан на том, что это не коттедж и не отель. Стоимость билетов — от 6 тысяч до 60 тысяч рублей (VIP-пакет), количество участников — около 150 человек.

Напомним, что ранее грандиозный негативный резонанс получила «голая вечеринка» с участием известных артистов, организованная блогером Настей Ивлеевой, в столичном клубе «Мутабор».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Вечеринка#Общественники#Ночной клуб#Сергей Майоров
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