Организаторы «голой» вечеринки в Новосибирске закрыли страницы в соцсетях и сайт

Вечеринка должна стать седьмой, организаторы их проводят с весны 2022 года. В аккаунтах мероприятия было сказано, что место проведения скрывается до последнего момента, купившие билеты узнают о нем за день до проведения. Известно лишь, что это один из клубов в центре Новосибирска. Особый акцент сделан на том, что это не коттедж и не отель. Стоимость билетов — от 6 тысяч до 60 тысяч рублей (VIP-пакет), количество участников — около 150 человек.