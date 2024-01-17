«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»

Однако большинство комментаторов набросилось на руководителя Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова. По их мнению, общественники попросту занимаются имитацией бурной деятельности и не делают абсолютно ничего полезного для Новосибирска и России. «Все им не нравится. На завод, на СВО пора этих деятелей», — возмущается Павел Двинятин. «Давайте создадим петицию против Союза отцов. Сатанисты и оскорбляют всех подряд через свои оргии», — соглашается Кристина Щербакова.