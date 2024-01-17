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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Участники неоднозначной вечеринки собирались прийти в очень смелых костюмах

«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»

17 января 2024, 13:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Участники неоднозначной вечеринки собирались прийти в очень смелых костюмах

Новосибирцы бурно обсуждают новую «голую вечеринку» в частном клубе

10 февраля в одном из клубов Новосибирска планируется закрытая вечеринка «SACRAL Party». На мероприятии обещают «тактильные ощущения», а Союз отцов уже намерен обратиться в Следственный комитет для его запрета. Однако мнения новосибирцев по данному поводу оказались крайне противоречивыми.

Часть новосибирцев уже отнеслась к предстоящему мероприятию весьма иронично. «Военкомату в помощь», — написал пользователь под ником Валерий Борисович в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». «Алло, мы ищем таланты!!!», — вторит ему Леонид Шнайдер.

Многие новосибирцы не понимают, в чем смысл подобных мероприятий и их невольного пиара. Часть из них даже видит в происходящем некий заговор.

«Эта голая вечеринка — или хотя бы разговоры про нее — просто необходимы местной власти! Чтобы отвлечь внимание от коммунального коллапса. У центральной власти подобное прокатило и у местных прокатит», — пишет Константин Виноградов в паблике «Инцидент Новосибирск».

«Для отъезда из страны и присвоения статуса „иноагента“ теперь нужны подобные оргии?», — выдвигает другую теорию Евгений Фролов.

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Однако большинство комментаторов набросилось на руководителя Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова. По их мнению, общественники попросту занимаются имитацией бурной деятельности и не делают абсолютно ничего полезного для Новосибирска и России. «Все им не нравится. На завод, на СВО пора этих деятелей», — возмущается Павел Двинятин. «Давайте создадим петицию против Союза отцов. Сатанисты и оскорбляют всех подряд через свои оргии», — соглашается Кристина Щербакова.

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Менее критично настроенные новосибирцы упражняются в остроумии.

«Ты ж голый! Как тебе не стыдно! На тебя ж дети смотрят!» — «Балда, ты зачем детей в мужскую баню привела?!», — цитирует известный анекдот Константин Максимов.

«Стыдно, у кого не видно. С одной стороны, хотят рождаемость восстановить. С другой, не позволяют людям голыми чудить. Вы уж или крестик, или трусики…», — рассуждает Андрей Бурбонов.

Напомним, что организаторы вечеринки уже закрыли свою группу в соцсетях.

К сожалению, в тот же день стало известно о новой масштабной коммунальной аварии, из-за которой сотни жилых домов остались без тепла.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Вечеринка#Александр Ляхов#Союз отцов#Сергей Майоров
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