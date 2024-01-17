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Певица не приедет в Новосибирск

После отмены концерта в Новосибирске Лолита решила посвятить себя семье

17 января 2024, 02:52
Фото: Лолита Милявская/ВКонтакте
Певица не приедет в Новосибирск
Апрельский концерт певцы Лолиты Милявской отменили в Новосибирске после скандала с «голой» вечеринкой, которую организовала Анастасия Ивлеева и пригласила звезд.

Лолита в соцсетях опубликовала пост, где поделилась, что сейчас занимается своей дочкой и домашними делами.

«Давно не выходила на связь, сами понимаете, что не до интернета. Много домашних дел, буду заниматься своей дочкой в ближайшее время, маме 81 год через пару дней. Поэтому я в бешеном ритме, как и жила, но только без песен. А так вас люблю и спасибо вам за то, что вы у меня есть» — написала певица.

Напомним, что Лолита также участвовала в «голой вечеринке», за что на нее и обрушилась волна хейта. Ее концерты отменили в несколько регионах, в том числе и в Новосибирске.

Ранее глава Совета отцов региона Сергей Майоров прокомментировал ситуацию с Лолитой: «Мы все в молодости творили дурь. Но, когда шестидесятилетняя женщина ползает „собачкой“ чуть ли не в голом виде…. В ее возрасте нужно учить совершенно другому», — считает Сергей Майоров.

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