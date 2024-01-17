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ЧП произошло днем

Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске

17 января 2024, 11:50
Фото: Артем Васильев / atas.info
ЧП произошло днем
Вторая за неделю коммунальная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска. Показываем фото и видео с места событий.

В Новосибирске из-за проблем с коммунальными системами жильцы столкнутся с отсутствием отопления., сообщили в СГК.

Фото: Артем Васильев / atas.info

Авария затронула 161 многоквартирный дом, а также восемь детских учреждений и шесть медицинских заведений. Отопление будет отключено с 18:30 до полуночи.

Фото: Артем Васильев / atas.info

Коммунальная авария произошла вечером 17 января возле дома №2 на Петропавловской улице. В результате два человека получили ожоги, одного из пострадавших пришлось доставить в больницу. Затем Минздрав сообщил, что к ним обратились пять человек.

Фото: Артем Васильев / atas.info
Фото: Артем Васильев / atas.info
Фото: Артем Васильев / atas.info
Фото: Артем Васильев / atas.info
Видео: atas.info
Видео: atas.info
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