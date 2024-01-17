Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Новосибирске из-за проблем с коммунальными системами жильцы столкнутся с отсутствием отопления., сообщили в СГК.
Авария затронула 161 многоквартирный дом, а также восемь детских учреждений и шесть медицинских заведений. Отопление будет отключено с 18:30 до полуночи.
Коммунальная авария произошла вечером 17 января возле дома №2 на Петропавловской улице. В результате два человека получили ожоги, одного из пострадавших пришлось доставить в больницу. Затем Минздрав сообщил, что к ним обратились пять человек.