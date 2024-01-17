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Роддом №6

Режим теплосбережения: больницы левобережья приостановили госпитализацию

17 января 2024, 15:45
Фото: Яндекс.Карты
Роддом №6

Медучреждения на левом берегу Новосибирска приостановили госпитализацию

Несколько медицинских учреждений в Новосибирске прекратили госпитализацию горожан. Это связано с крупной коммунальной аварии, которая оставила без тепла большое количество зданий.

Медицинские организации левого берега начали работу в режиме теплосбережения. Об это рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Центр охраны здоровья семьи и репродукции, больница №34 и роддом №6 приостановили госпитализацию. Всех нуждающихся отправляют в больницы правого берега.

Напомним, 17 января на левом берегу Новосибирска произошла коммунальная авария, уже вторая за январь. Она оставила без тепла десятки домов. Atas.Info оперативно освещал происходящее в репортаже с места событий.

По улица левобережья разлился кипятков. По последним данным, из-за этого пострадали 13 человек, двое госпитализированы.

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#Новосибирск#Авария#ЖКХ#Теплосети#Алина Гурицкая#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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