Режим теплосбережения: больницы левобережья приостановили госпитализацию

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Медицинские организации левого берега начали работу в режиме теплосбережения. Об это рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Центр охраны здоровья семьи и репродукции, больница №34 и роддом №6 приостановили госпитализацию. Всех нуждающихся отправляют в больницы правого берега.
По улица левобережья разлился кипятков. По последним данным, из-за этого пострадали 13 человек, двое госпитализированы.