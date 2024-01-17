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Зарплата стала выше

Росстат заявил о средней зарплате в Новосибирской области почти 60 тысяч рублей

17 января 2024, 01:26
Фото: 1MI
Зарплата стала выше
Средняя зарплата в Новосибирске составляет почти 60 000 рублей, согласно данным Росстата.

Новосибирскстат опубликовал информацию о средней зарплате в Новосибирске в прошлом году.

Из отчета следует, что с января по октябрь 2023 года средняя месячная зарплата составила около 59 668 рублей. Это увеличение на 17,2% по сравнению с прошлым годом. Аналитики также отметили, что реальная зарплата выросла на 12,4%.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в регионе получают работники в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также на фармацевтических предприятиях. В этих отраслях зарплата может превышать 100 тысяч рублей.

У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году
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