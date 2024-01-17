Росстат заявил о средней зарплате в Новосибирской области почти 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Новосибирскстат опубликовал информацию о средней зарплате в Новосибирске в прошлом году.
Из отчета следует, что с января по октябрь 2023 года средняя месячная зарплата составила около 59 668 рублей. Это увеличение на 17,2% по сравнению с прошлым годом. Аналитики также отметили, что реальная зарплата выросла на 12,4%.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в регионе получают работники в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также на фармацевтических предприятиях. В этих отраслях зарплата может превышать 100 тысяч рублей.