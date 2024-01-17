СГК: поврежденному трубопроводу в Новосибирске исполнилось 60 лет

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как сообщили в компании «СГК», капитальный ремонт трубопровода последний раз проводился еще при СССР.
«Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт. Уже транспортируем к месту ремонта новый отрезок трубопровода», — сообщили в Telegram-канале «СГК».
Сейчас на месте происшествия работают 28 сотрудников компании, задействованы пять единиц техники.
Напомним, что в связи с коммунальной аварией собран оперативный штаб.