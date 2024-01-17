СГК: поврежденному трубопроводу в Новосибирске исполнилось 60 лет

Вечером 17 января в Новосибирске произошла коммунальная авария на улице Петропавловской. На месте происшествия работают коммунальные службы. При этом сами трубы оказались практически изношенными.

Как сообщили в компании «СГК», капитальный ремонт трубопровода последний раз проводился еще при СССР. «Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт. Уже транспортируем к месту ремонта новый отрезок трубопровода», — сообщили в Telegram-канале «СГК». Сейчас на месте происшествия работают 28 сотрудников компании, задействованы пять единиц техники. Напомним, что в связи с коммунальной аварией собран оперативный штаб. Губернатор НСО Травников заявил о создании оперштаба по аварии на Петропавловской Узнать подробнее Читайте также: Кипяток залил улицы левого берега после второй коммунальной аварии в Новосибирске