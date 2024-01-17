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Published Сегодня, 11:34

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На месте происшествия работают коммунальные службы

СГК: поврежденному трубопроводу в Новосибирске исполнилось 60 лет

17 января 2024, 11:34
Фото: Артем Васильев / atas.info
На месте происшествия работают коммунальные службы
Вечером 17 января в Новосибирске произошла коммунальная авария на улице Петропавловской. На месте происшествия работают коммунальные службы. При этом сами трубы оказались практически изношенными.

Как сообщили в компании «СГК», капитальный ремонт трубопровода последний раз проводился еще при СССР.

«Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт. Уже транспортируем к месту ремонта новый отрезок трубопровода», — сообщили в Telegram-канале «СГК».

Сейчас на месте происшествия работают 28 сотрудников компании, задействованы пять единиц техники.

Напомним, что в связи с коммунальной аварией собран оперативный штаб.

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