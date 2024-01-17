СГК: запуск отопления на Петропавловской в Новосибирске планируется ночью

Posted Сегодня, 15:00
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Как сообщили в компании «СГК», характер дефекта на теплотрассе схож с аналогичным инцидентом 11 января. В связи с этим возможно быстрое восстановление теплоснабжения.
«Ночью жилмассив будет запускаться. Планируется к 9 утра смонтировать новый участок. Думаю, на режим мы выйдем к обеду следующего дня», — цитирует пресс-служба главу компании Максима Рябенко.
Напомним, что для устранения аварии привлекут дополнительные бригады ремонтников.