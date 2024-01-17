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Коммунальная авария оставила без тепла свыше 60 домов

СГК: запуск отопления на Петропавловской в Новосибирске планируется ночью

17 января 2024, 15:00
Фото: Артем Васильев / atas.info
Коммунальная авария оставила без тепла свыше 60 домов
В Новосибирске вечером 17 января в районе улицы Петропавловской произошла коммунальная авария. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. При этом постепенный запуск отопления планируется уже ночью.

Как сообщили в компании «СГК», характер дефекта на теплотрассе схож с аналогичным инцидентом 11 января. В связи с этим возможно быстрое восстановление теплоснабжения.

«Ночью жилмассив будет запускаться. Планируется к 9 утра смонтировать новый участок. Думаю, на режим мы выйдем к обеду следующего дня», — цитирует пресс-служба главу компании Максима Рябенко.

Напомним, что для устранения аварии привлекут дополнительные бригады ремонтников.

К месту аварии на Петропавловской в Новосибирске направят допбригады ремонтников
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#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Ремонтные работы#Ремонт теплосетей#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Александр Ляхов#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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