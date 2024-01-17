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Published Сегодня, 12:33

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Из-за коммунальной аварии свыше 100 домов остались без тепла

Сколько домов попали в зону второй аварии в Новосибирске 17 января

17 января 2024, 12:33
Фото: Артем Васильев / atas.info
Из-за коммунальной аварии свыше 100 домов остались без тепла
Вечером 17 января в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. На месте происшествия работают коммунальные службы. На период проведения ремонтных работ отключено теплоснабжение в домах, попавших в зону инцидента.

Коммунальная авария произошла в левобережье Новосибирска. Порыв трубопровода диаметром 700 миллиметров произошел в районе улицы Петропавловской, горячая вода залила перекресток «Плахотного-Петропавловская» и улицу Троллейную. Гейзер кипятка видели даже возле здания Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Как сообщили в компании «СГК», отопление фактически отключено в 161 многоквартирном доме. Кроме того, от отсутствия тепла страдают восемь детских образовательных и шесть медицинских учреждений.

Напомним, что от порыва теплотрассы получили ожоги несколько новосибирцев.

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#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Отключение#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Александр Ляхов#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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