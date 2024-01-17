Сколько домов попали в зону второй аварии в Новосибирске 17 января

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Коммунальная авария произошла в левобережье Новосибирска. Порыв трубопровода диаметром 700 миллиметров произошел в районе улицы Петропавловской, горячая вода залила перекресток «Плахотного-Петропавловская» и улицу Троллейную. Гейзер кипятка видели даже возле здания Сибирского государственного университета геосистем и технологий.
Как сообщили в компании «СГК», отопление фактически отключено в 161 многоквартирном доме. Кроме того, от отсутствия тепла страдают восемь детских образовательных и шесть медицинских учреждений.
Напомним, что от порыва теплотрассы получили ожоги несколько новосибирцев.