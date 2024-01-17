Стали известны причины второй коммунальной аварии в январе в Новосибирске

Точнее 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году. А капитальный ремонт проходил в далеком 1990 году.