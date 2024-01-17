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Published Сегодня, 12:50

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Коммунальная авария произошла в Новосибирске в морозные дни

Стали известны причины второй коммунальной аварии в январе в Новосибирске

17 января 2024, 12:50
Фото: Артем Васильев / atas.info
Коммунальная авария произошла в Новосибирске в морозные дни
Масштабная коммунальная авария произошла в Новосибирске 17 января 2024. По данным СГК в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской находится более 160 жилых домов.

Точнее 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году. А капитальный ремонт проходил в далеком 1990 году.

Власти и энергетики Новосибирска еще не успели полностью преодолеть последствия предыдущей аварии, случившейся 11 января.

Видео первых последствий аварии в онлайн-трансляции Атас.инфо.

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