Стали известны причины второй коммунальной аварии в январе в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Точнее 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году. А капитальный ремонт проходил в далеком 1990 году.
Власти и энергетики Новосибирска еще не успели полностью преодолеть последствия предыдущей аварии, случившейся 11 января.
Видео первых последствий аварии в онлайн-трансляции Атас.инфо.