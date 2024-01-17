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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 09:11

Нарымский сквер в ноябре-2023

Трамвай и планетарий: как будет выглядеть Нарымский сквер в Новосибирске

17 января 2024, 08:52
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Нарымский сквер в ноябре-2023

Нарымский сквер реконструируют: мэрия показала дизайн-проект

Мэрия Новосибирска представила дизайн-проект реконструкции Нарымского сквера. Презентация появилась на портале «Зеленый Новосибирск». Дизайн-проект разработали проектные бюро «Готика» и «Сол Арт». В файлах презентации можно увидеть как общий план, так и детали предполагаемого будущего облика сквера.

Символами Нарымского сквера предлагают сделать Арлекино (видимо, потому что рядом расположен цирк) и скворца (эти птицы были изображены на металлическом ограждении, которое снесли в 2023 году). У Арлекино архитекторы позаимствовали пеструю расцветку наряда — принцип мозаики хотят использовать при высадке растений и укладке плитки. При этом в оформлении обновленного сквера фигурируют такие элементы как трамвай и космос, поэтому выделить какую-либо тематическую доминанту довольно сложно.

Посетители смогут перекусить в кафе, стилизованном под вагон трамвая. Это дань трамвайной линии, которая была проложена здесь в 1940-х годах, но, по информации авторов проекта, десятилетие спустя прекратила свое существование.

Дизайн-проект Нарымского сквераДизайн-проект Нарымского сквера

Детская зону расширят, согласно проекту, здесь появятся игровые павильоны «Трамвай» и «Планетарий». Для спортсменов устроят площадку для воркаута.

В круглогодичном павильоне-оранжерее с садом камней и летней террасой предполагается проводить выставки, другие мероприятия.

В плане также упомянуты скамейки разных модификаций, урны, освещение, обновленные дорожки. Для «увеличения видового разнообразия» зеленых насаждений архитекторы предложили около 45 разновидностей деревьев и кустарников.

Для маломобильных посетителей предлагают установить подъемник высотой 4 метра. Сейчас попасть в сквер через центральный вход можно по ступеням, осилить которые может не каждый.

Публичное обсуждение проекта состоится 18 января в администрации Центрального округа города, до 24 января можно оставить свое мнение на сайте «Зеленый Новосибирск».

Нарымский сквер реконструируют при поддержке областного бюджета
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В ноябре 2023 года губернатор Новосибирской области заявил, что Нарымский сквер реконструируют при поддержке областного бюджета. Ранее здесь ликвидировали стихийную парковку и высадили кустарники и деревья.

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