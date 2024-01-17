Трамвай и планетарий: как будет выглядеть Нарымский сквер в Новосибирске

Символами Нарымского сквера предлагают сделать Арлекино (видимо, потому что рядом расположен цирк) и скворца (эти птицы были изображены на металлическом ограждении, которое снесли в 2023 году). У Арлекино архитекторы позаимствовали пеструю расцветку наряда — принцип мозаики хотят использовать при высадке растений и укладке плитки. При этом в оформлении обновленного сквера фигурируют такие элементы как трамвай и космос, поэтому выделить какую-либо тематическую доминанту довольно сложно.