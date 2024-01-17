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Posted 17 января, 06:22

Published 17 января, 06:22

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Новосибирске на строительство 30 исследовательских станций выделено 47 млрд рублей.

Уникальная разработка инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

17 января 2024, 06:22
Фото: nso.ru
В Новосибирске на строительство 30 исследовательских станций выделено 47 млрд рублей.
«Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта „Наука и университеты“, инициированного Президентом России, и идет в соответствии с графиком. Из федерального бюджета на создание объекта будет направлено более 47 млрд рублей. Проект получает всестороннюю поддержку Правительства области.

Всего запланировано создание 30 исследовательских станций. В рамках первой очереди строительства — 6 станций. С вводом объекта в эксплуатацию мы получим уникальную установку, которая позволит нашим ученым вывести научные исследования в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новый уровень, а также реализовывать крупные проекты в составе международных исследовательских групп», — подчеркнул Вадим Васильев.

В рамках пресс-тура были представлены готовые фронтенды трех экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», которые позволят вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию. Оборудование разработано Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). В ходе реализации проекта проведена масштабная работа по импортозамещению иностранных комплектующих.

В дальнейшем установка СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

Как рассказал и. о. директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров, для исполнения необходимого объема работ в сжатые сроки инженеры института модернизировал собственное производство: обновил парк станков и провел цифровизацию, внедрил системы хранения данных, автоматизировал рабочие места для конструкторов.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев прокомментировал: «Помимо основного назначения — создания инфраструктуры для проведения уникальных экспериментов с синхротронным излучением — ЦКП „СКИФ“ стал своеобразным катализатором, инициирующим и укоряющим появление и развитие передовых наукоемких технологий в организациях, причастных к его реализации».

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#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Ольга Храмушкина
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