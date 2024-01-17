Уникальная разработка инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

В рамках пресс-тура были представлены готовые фронтенды трех экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», которые позволят вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию. Оборудование разработано Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). В ходе реализации проекта проведена масштабная работа по импортозамещению иностранных комплектующих.



В дальнейшем установка СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.



Как рассказал и. о. директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров, для исполнения необходимого объема работ в сжатые сроки инженеры института модернизировал собственное производство: обновил парк станков и провел цифровизацию, внедрил системы хранения данных, автоматизировал рабочие места для конструкторов.



Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев прокомментировал: «Помимо основного назначения — создания инфраструктуры для проведения уникальных экспериментов с синхротронным излучением — ЦКП „СКИФ“ стал своеобразным катализатором, инициирующим и укоряющим появление и развитие передовых наукоемких технологий в организациях, причастных к его реализации».