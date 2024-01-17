В Новосибирске мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых лет

Мэрия Новосибирска официально подтвердила, что де-юре заявленный ввод 1,6 млн квадратных метров жилья в 2023 году де-факто не соответствует истине. Данные основаны на сложении площадей квартир в домах, строительство которых завершено в 2023 с площадями 33 домов ГК «Дискус», которые были возведены в прошлые годы, заселены, но официально так и не сданы в эксплуатацию.