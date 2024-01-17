В Новосибирске мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых лет

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Мэрия Новосибирска официально подтвердила, что де-юре заявленный ввод 1,6 млн квадратных метров жилья в 2023 году де-факто не соответствует истине. Данные основаны на сложении площадей квартир в домах, строительство которых завершено в 2023 с площадями 33 домов ГК «Дискус», которые были возведены в прошлые годы, заселены, но официально так и не сданы в эксплуатацию.
«В рамках компетенции управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска сообщает, что разрешения на ввод в эксплуатацию 33 жилых объектов площадью 390 508 кв. м были выданы застройщикам группы компаний „ДИСКУС“ в 2023 году, таким образом, их площадь входит в итоговый показатель по вводу жилья за 2023 год равный 1 635 246 кв. м», — говорится в ответе муниципалитета за запрос редакции Atas.Info.
Таким образом, реальная картина итогов жилищного строительства в Новосибирске за 2023 год характеризуется показателем 1 244 738 кв. м.
Это меньше, чем годом ранее, в 2022 сдали 1 миллион 410 тысяч квадратных метров жилья. По итогам же 2021 года в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1 млн 570 тыс. квадратных метров жилой площади.
Впрочем, это не помешало мэру Анатолий Локтю накануне ухода в отпуск с последующим увольнением заявить о строительном рекорде. В ходе оперативного совещания в правительстве региона глава муниципалитета сообщил, что на каждого новосибирца в 2023 году построили по 1 квадратному метру нового жилья, а показатели приблизились к данным крайне успешного 2015 года.
Ранее мы рассказывали о том, что строительная область региона испытывает серьезный дефицит кадров — нехватку рабочих рук строительстве оценивают в пять тысяч человек. Для частичного решения проблемы область подала заявку в федеральные органы на привлечение двух тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи.