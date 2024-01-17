Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Вечером 17 января на улице Петропавловской из-под земли забил гейзер высотой в 7 этажей. Видео появилось в соцсетях. Несколько улиц сразу же затопило. На ЧП моментально отреагировали в СГК:
«Обнаружили дефект трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам».
О том, сколько домов и на какой срок останутся без тепла в этот раз сообщат позже.