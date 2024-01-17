atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Вечером 17 января на улице Петропавловской из-под земли забил гейзер высотой в 7 этажей

17 января 2024, 10:18

Вечером 17 января на улице Петропавловской из-под земли забил гейзер высотой в 7 этажей. Видео появилось в соцсетях. Несколько улиц сразу же затопило. На ЧП моментально отреагировали в СГК:

«Обнаружили дефект трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам».

О том, сколько домов и на какой срок останутся без тепла в этот раз сообщат позже.

#Видео#Новосибирск#Алина Гурицкая#LIVE: авария на левом берегу Новосибирска: улицы топит кипятком
Подпишитесь
Гейзер высотой с многоэтажный дом забил в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 09:42
Кипяток залил улицы левого берега после второй коммунальной аварии в Новосибирске
Сегодня, 10:20
Вторая коммунальная авария за январь: порыв трубы в Новосибирске 17 января 2024
Сегодня, 10:04
О болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна
Вчера, 09:05
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Вчера, 04:35
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Вчера, 04:38