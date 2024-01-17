Вторая коммунальная авария за январь: порыв трубы в Новосибирске 17 января 2024

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В том же Ленинском районе, где неделю назад без отопления остались сотни домов, 17 января снова произошла коммунальная авария.
Жители левого берега рискуют вновь остаться без тепла и горячей воды. Как стало известно из соцсетей, на перекрестке рядом с улицами Плахотного и Петропавловской бьет фонтан из горячей воды. Залило проезжую часть на Троллейной. Столб пара виднеется издалека.
В СГК оперативно прокомментировали произошедшее: «Возник дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам. Количество домов в контуре отключения ресурса и сроки устранения повреждения сообщим в самое ближайшее время».