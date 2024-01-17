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Снова прорвало трубу

Вторая коммунальная авария за январь: порыв трубы в Новосибирске 17 января 2024

17 января 2024, 10:04
Фото: ТГ-каналы/АСТ-54, Сибирский Экспресс
Снова прорвало трубу

В СГК прокомментировали вторую крупную коммунальную аварию в Новосибирске

Еще одна коммунальная авария произошла в Новосибирске — через неделю после первой.

В том же Ленинском районе, где неделю назад без отопления остались сотни домов, 17 января снова произошла коммунальная авария.

Жители левого берега рискуют вновь остаться без тепла и горячей воды. Как стало известно из соцсетей, на перекрестке рядом с улицами Плахотного и Петропавловской бьет фонтан из горячей воды. Залило проезжую часть на Троллейной. Столб пара виднеется издалека.

В СГК оперативно прокомментировали произошедшее: «Возник дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам. Количество домов в контуре отключения ресурса и сроки устранения повреждения сообщим в самое ближайшее время».
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