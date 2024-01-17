Вторая коммунальная авария за январь: порыв трубы в Новосибирске 17 января 2024

Жители левого берега рискуют вновь остаться без тепла и горячей воды. Как стало известно из соцсетей, на перекрестке рядом с улицами Плахотного и Петропавловской бьет фонтан из горячей воды. Залило проезжую часть на Троллейной. Столб пара виднеется издалека.