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Выступление состоится 27 марта

Звезды балета из Китая выступят в новосибирском НОВАТе

17 января 2024, 03:17
Фото: atas.info
Выступление состоится 27 марта
Концерт со звездами мирового уровня пройдет в Новосибирске весной 2024 года.

Гала-концерт Светланы Захаровой состоится в НОВАТе 27 марта. На шоу пригласили звезд мирового уровня.

«В программе — классические номера и работы современных хореографов в исполнении несравненной Светланы Захаровой и звезд мирового балета — Цю Юньтин и Ли Вэньтао (Национальный балет Китая)», — рассказали в НОВАТе.

Также участниками концерта станут ведущие солисты Большого и Мариинского театров России. Гала-концерт пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новат#Артист#Эмилия Губарева#Балет
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