Звезды балета из Китая выступят в новосибирском НОВАТе

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Гала-концерт Светланы Захаровой состоится в НОВАТе 27 марта. На шоу пригласили звезд мирового уровня.
«В программе — классические номера и работы современных хореографов в исполнении несравненной Светланы Захаровой и звезд мирового балета — Цю Юньтин и Ли Вэньтао (Национальный балет Китая)», — рассказали в НОВАТе.
Также участниками концерта станут ведущие солисты Большого и Мариинского театров России. Гала-концерт пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля.