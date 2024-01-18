Без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как уточнили в СГК, В в контуре пониженных параметров еще остаются 304 дома. 62 дома пока еще находятся в контуре полного отключения теплоснабжения. В проблемной зоне — дома микрорайона Башня, Телецентр, по улицам Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Новогодняя, Космическая, Геодезическая, Ватутина, Римского-Корсакова, Титова, Вертковская, Серафимовича.
Ранее отопление обещали дать в 14:00. Однако ремонт трубы, которую установили в 1963 году, все еще продолжается. Специалисты устанавливают новую.
Отметим, что в данном ЧП 14 человек получили ожоги: по улицам разливался кипяток после порыва. Также сегодня произошла еще одна коммунальная авария.