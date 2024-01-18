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Место аварии

Без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии в Новосибирске

18 января 2024, 06:56
Фото: Артем Васильев / atas.info
Место аварии
17 января в Новосибирске произошла вторая за неделю коммунальная авария, из-за которой жители левого берега остаются без отопления и 18 января.

Как уточнили в СГК, В в контуре пониженных параметров еще остаются 304 дома. 62 дома пока еще находятся в контуре полного отключения теплоснабжения. В проблемной зоне — дома микрорайона Башня, Телецентр, по улицам Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Новогодняя, Космическая, Геодезическая, Ватутина, Римского-Корсакова, Титова, Вертковская, Серафимовича.

Ранее отопление обещали дать в 14:00. Однако ремонт трубы, которую установили в 1963 году, все еще продолжается. Специалисты устанавливают новую.

Отметим, что в данном ЧП 14 человек получили ожоги: по улицам разливался кипяток после порыва. Также сегодня произошла еще одна коммунальная авария.

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