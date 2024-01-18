Без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии в Новосибирске

Как уточнили в СГК, В в контуре пониженных параметров еще остаются 304 дома. 62 дома пока еще находятся в контуре полного отключения теплоснабжения. В проблемной зоне — дома микрорайона Башня, Телецентр, по улицам Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Новогодняя, Космическая, Геодезическая, Ватутина, Римского-Корсакова, Титова, Вертковская, Серафимовича.