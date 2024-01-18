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Есть пострадавшие

Число пострадавших из-за коммунальной аварии в Новосибирске выросло до 13

18 января 2024, 01:21
Фото: atas.info
Есть пострадавшие
Количество пострадавших от прорыва теплотрассы в Новосибирске достигло 13 человек, при этом двое из них госпитализированы.

После происшествия было известно о пяти обращениях к медикам У всех пострадавших врачи диагностировали ожоги нижних конечностей первой и второй степени.

Двое из них были госпитализированы в специализированный центр ожогов областной больницы. Состояние этих двух пострадавших оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Это уже второе крупное коммунальное ЧП на левом берегу Новосибирска за последний месяц. Следственный комитет проводит проверку этого случая.

Напомним, что 17 января прорвало теплотрассу на улице Петропавловская в Ленинском районе, в результате сотни домов остались без тепла.

13 человек пострадали в коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска
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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Минздрав#Эмилия Губарева#Госпитализация#Коммунальная авария
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