Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять

Теперь правоохранительным органам предстоит провести проверку и по ее результатам принять процессуальное решение, которое невозможно без установления виновного (или виновных). Вероятно, вопросы возникнут как к руководителям «Абб-Профи», так и к администрации гимназии — именно в их здании размещался тир.