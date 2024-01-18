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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:26

Пожар произошел в подвале здания на улицы Революции, 31 в Тихом центре Новосибирска

Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять

18 января 2024, 07:22
Фото: Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Пожар произошел в подвале здания на улицы Революции, 31 в Тихом центре Новосибирска

В загоревшейся гимназии №10 в Новосибирске находилась частная школа охранников

18 января в здании на улице Революции, 31 в Тихом центре Новосибирска произошел пожар. Основную площадь в здании занимает гимназия №10. В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился в подвальном помещении.

Из гимназии экстренно эвакуировали 723 школьника и 79 сотрудников гимназии, их разместили в театре «Красный факел». Спасателям удалось потушить пожар за 35 минут. Прокуратура начала проверку.

Помимо учебного заведения, в здании находятся несколько организаций. Среди них — школа частного сыска и охраны «Абб-Профи», где и произошло возгорание. По информации «АСТ-54», при пожаре погиб человек. Предположительно, сотрудник компании.

Корреспондент Atas.info связался с директором «Абб-Профи» Николаем Беликовым, но тот от общения отказался.

«Я за рулем, еду на место события», — ответил Беликов и положил трубку.

По сообщает НГС, фотокорреспондент издания зафиксировал, как из здания выносят оружие.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Что известно о компании «Абб-Профи»

Согласно сервису СПАРК, Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа частного сыска и охраны „АББ-ПРОФИ“» зарегистрирована в ноябре 2000 года. Разрешенными видами деятельности являются профессиональное дополнительное образование, подготовка кадров высшей
квалификации и деятельность в области спорта.

Фото: Пресс-служба МЧС по Новосибирской области

На сайте Центрального совета учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур сказано, что компания «Абб-Профи» занимается подготовкой и повышением квалификации частных охранников 4-го, 5-го, 6-го разрядов, проверкой пригодности охранников к действиям с применением специальных средств и служебного огнестрельного оружия, проведением учебных стрельб в тире с использованием служебного оружия.

Ранее Николай Беликов был директором аналогичной компании — «Абб-Сатурн» на улице Депутатская, 2. Компания была создана в ноябре 2007-го и ликвидирована по решению ФНС в феврале 2011 года.

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Кто понесет ответственность

Теперь правоохранительным органам предстоит провести проверку и по ее результатам принять процессуальное решение, которое невозможно без установления виновного (или виновных). Вероятно, вопросы возникнут как к руководителям «Абб-Профи», так и к администрации гимназии — именно в их здании размещался тир.

При этом согласно п. 1 ст. 296 ГК РФ, образовательное учреждение вправе сдавать в аренду имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления с согласия собственника.

Как рассказал Atas.info юрист, преподаватель НГУЭУ Николай Украинцев, вопрос законности сдачи в аренду находится в компетенции правоохранительных органов.

«Скажу, что ограничений по видам деятельности для арендаторов нет. Другое дело, что в ряде таких организаций (речь о школе охраны. — Прим. Ред.) предусмотрен законный оборот оружия и спецсредств. Если эти нормы, как и правила противопожарной безопасности соблюдаются, то претензий к арендатору быть не должно. Соблюдение этих правил возлагается не только на арендаторов, но и арендодателей, которым в данном случае выступает муниципалитет. Вопрос пограничный, и сейчас правоохранительные органы будут проверять все обстоятельства, будут искать крайнего», — говорит эксперт.
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