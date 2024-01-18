Сбор подписей за введение режима ЧС в Новосибирске объявил депутат

Депутат горсовета Новосибирска требует от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. По мнению Картавина, это позволит быстрее решить проблему с отсуствием отопления в сотнях домов, пострадавших в результате двух крупных коммунальных аварий в Ленинском районе 11 и 17 января.