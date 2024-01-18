Сбор подписей за введение режима ЧС в Новосибирске объявил депутат

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Депутат горсовета Новосибирска требует от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. По мнению Картавина, это позволит быстрее решить проблему с отсуствием отопления в сотнях домов, пострадавших в результате двух крупных коммунальных аварий в Ленинском районе 11 и 17 января.
«Режим чрезвычайной ситуации позволит мобилизовать дополнительные силы и средства. Отправить подключать дома росгвардейцев и прочих силовиков — вплоть до армии. Это основное слабое место, как показала эта неделя. Позволит — и обяжет — произвести выплаты пострадавшим. Не просто снять по 50 рублей со счетов ЖКХ за каждый день отсутствия отопления. Люди жили без тепла неделю! Это стоит 350 рублей?», — пишет Антон Картавин в своем телеграм-канале.
К посту депутат прикрепил подписной лист, которым предлагает воспользоваться жителям домов, оставшихся без тепла. Подписи под обращением к губернатору он намерен собирать до вечера пятницы, после чего выслать документ на имя Андрея Травникова.
Тем временем, в четверг, 18 января, стало известно о новой коммунальной аварии — прорвало трубы в районе МЖК, по улицам течет кипяток, из-за этого изменены маршруты пассажирского транспорта.