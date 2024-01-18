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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:31

Без тепла в Новосибирске остаются сотни домов

Сбор подписей за введение режима ЧС в Новосибирске объявил депутат

18 января 2024, 07:58
Фото: atas.info
Без тепла в Новосибирске остаются сотни домов

Депутат горсовета Новосибирска начал сбор подписей за введение режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий коммунальных аварий без бюрократических проволочек

Депутат горсовета Новосибирска требует от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. По мнению Картавина, это позволит быстрее решить проблему с отсуствием отопления в сотнях домов, пострадавших в результате двух крупных коммунальных аварий в Ленинском районе 11 и 17 января.

«Режим чрезвычайной ситуации позволит мобилизовать дополнительные силы и средства. Отправить подключать дома росгвардейцев и прочих силовиков — вплоть до армии. Это основное слабое место, как показала эта неделя. Позволит — и обяжет — произвести выплаты пострадавшим. Не просто снять по 50 рублей со счетов ЖКХ за каждый день отсутствия отопления. Люди жили без тепла неделю! Это стоит 350 рублей?», — пишет Антон Картавин в своем телеграм-канале.

К посту депутат прикрепил подписной лист, которым предлагает воспользоваться жителям домов, оставшихся без тепла. Подписи под обращением к губернатору он намерен собирать до вечера пятницы, после чего выслать документ на имя Андрея Травникова.

Тем временем, в четверг, 18 января, стало известно о новой коммунальной аварии — прорвало трубы в районе МЖК, по улицам течет кипяток, из-за этого изменены маршруты пассажирского транспорта.

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