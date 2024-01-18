Еще одну трубу прорвало в Новосибирске — автомобилисту «обварило» ноги

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В Новосибирске случилась новая авария с коммунальной трубой. На этот раз произошел прорыв на улице Волховской возле дома №39, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Инцидент произошел около 1:00 18 января. В результате прорыва в яму провалился автомобиль.
Очевидцы рассказали, что владелец соседнего автомобиля попытался перегнать свою машину и провалился в лужу: он обжог ноги. Очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшего.
Напомним, что вечером 17 января в Новосибирске произошел прорыв трубы на перекрестке улиц Плахотного и Петропавловская в Ленинском районе. Без отопления остались около десятки домов.