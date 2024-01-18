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Есть пострадавший

Еще одну трубу прорвало в Новосибирске — автомобилисту «обварило» ноги

18 января 2024, 03:29
Фото: Артем Васильев / atas.info
Есть пострадавший

В Новосибирске прорвало еще одну трубу в Ленинском районе

В Новосибирске на улице Волховской произошел прорыв трубы, в результате чего одному из водителей автомобилей обварило кипятком ноги.

В Новосибирске случилась новая авария с коммунальной трубой. На этот раз произошел прорыв на улице Волховской возле дома №39, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Инцидент произошел около 1:00 18 января. В результате прорыва в яму провалился автомобиль.

Очевидцы рассказали, что владелец соседнего автомобиля попытался перегнать свою машину и провалился в лужу: он обжог ноги. Очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшего.

Напомним, что вечером 17 января в Новосибирске произошел прорыв трубы на перекрестке улиц Плахотного и Петропавловская в Ленинском районе. Без отопления остались около десятки домов.

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#Происшествия#Новосибирск#Пострадавшие#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Прорыв трубы
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