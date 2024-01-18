Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов

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Крупное ЧП за последний месяц произошло 17 января рядом с домом №2 на Петропавловской улице.
На карте сайта «Мой Новосибирск» отображено, что отопления нет в 155 домах левом берега.
По данным муниципального портала, тепла и горячей воды нет в 74 домах. Полный список адресов:
Напомним, что по улица левобережья после аварии разлился кипяток. По последним данным Минздрава, из-за этого пострадали 13 человек, двое из которых госпитализированы.
Также в СГК назвали время установки новый трубы. Ее отремонтируют к 12 часам дня. Для ускорения процесса утром на место происшествия прибудут аварийные бригады из Искитима и Бердска. Задействуют и сотрудников ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».