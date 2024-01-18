atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:37

Published Сегодня, 01:37

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Тепла до сих пор нет

Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов

18 января 2024, 01:37
Фото: Артем Васильев / atas.info
Тепла до сих пор нет
В Новосибирске произошла вторая коммунальная авария, из-за которой десятки домов остались снова без тепла. Называем адреса в зоне отключения отопления.

Крупное ЧП за последний месяц произошло 17 января рядом с домом №2 на Петропавловской улице.

На карте сайта «Мой Новосибирск» отображено, что отопления нет в 155 домах левом берега.

По данным муниципального портала, тепла и горячей воды нет в 74 домах. Полный список адресов:

Напомним, что по улица левобережья после аварии разлился кипяток. По последним данным Минздрава, из-за этого пострадали 13 человек, двое из которых госпитализированы.

Также в СГК назвали время установки новый трубы. Ее отремонтируют к 12 часам дня. Для ускорения процесса утром на место происшествия прибудут аварийные бригады из Искитима и Бердска. Задействуют и сотрудников ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».

Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших из-за коммунальной аварии в Новосибирске выросло до 13Режим теплосбережения: больницы левобережья приостановили госпитализациюНа устранение аварии в Новосибирске привлекут бригады из других городов
#Происшествия#Новосибирск#Карта#Отопление#Горячая вода#Дом#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Адрес
Подпишитесь
Гейзер высотой с многоэтажный дом забил в Ленинском районе Новосибирска
Вчера, 09:42
Число пострадавших из-за коммунальной аварии в Новосибирске выросло до 13
Сегодня, 01:21
Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Вчера, 18:02
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
Вчера, 13:54
Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 11:50