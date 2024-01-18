Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов

Также в СГК назвали время установки новый трубы. Ее отремонтируют к 12 часам дня. Для ускорения процесса утром на место происшествия прибудут аварийные бригады из Искитима и Бердска. Задействуют и сотрудников ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».