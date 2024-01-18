Как новосибирцам сделать перерасчет за тепло после коммунального коллапса

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В администрации города Новосибирска сообщили, что перерасчет за теплоснабжение произведут автоматически.
«Жителям левобережья, которых затронуло повреждение теплосети, в январе сделают перерасчет за тепло. Его произведут с учетом компенсации дополнительных затрат на электроэнергию для обогрева», — рассказали в мэрии.
Имеющие прямой договор с «Новосибирской теплосетевой компанией» получат перерасчет в квитанциях за январь. Для остальных перерасчет сделают УК и ТСЖ.