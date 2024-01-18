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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Новосибирцам сделают перерасчет за тепло

Как новосибирцам сделать перерасчет за тепло после коммунального коллапса

18 января 2024, 08:37
Фото: 1MI
Новосибирцам сделают перерасчет за тепло

Новосибирцам рассказали, как произведут перерасчет за отопление после аварии

В Новосибирске за месяц произошли три коммунальные аварии. Горожан волнует, какая сумма придет в платежных квитанциях по итогам января.

В администрации города Новосибирска сообщили, что перерасчет за теплоснабжение произведут автоматически.

«Жителям левобережья, которых затронуло повреждение теплосети, в январе сделают перерасчет за тепло. Его произведут с учетом компенсации дополнительных затрат на электроэнергию для обогрева», — рассказали в мэрии.

Имеющие прямой договор с «Новосибирской теплосетевой компанией» получат перерасчет в квитанциях за январь. Для остальных перерасчет сделают УК и ТСЖ.

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