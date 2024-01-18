Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла

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17 января произошла вторая коммунальная авария на левом берегу Новосибирска. Специалисты уже приступили к работам по замене поврежденного участка трубы, который был снят в ночь на 18 января. В течение сегодняшнего дня планируется завершить монтаж нового участка теплосети. Об этом информировали в ТГ-канале СГК.
В сообщении говорится о подготовке фрагмента новой трубы для замены поврежденного участка. Планируется, что установка будет завершена сегодня к 12:00 дня. Точное время подачи тепла не сообщается.
По данным сайта муниципального портала, без отопления и горяче воды сейчас остаются 74 дома в Ленинском районе. Полный список адресов:
Напомним, что из-за аварии на теплосетях пострадали 13 человек.