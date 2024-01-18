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Просел асфальт на месте аварии

Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла

18 января 2024, 01:44
Фото: atas.info
Просел асфальт на месте аварии
После коммунальной аварии в Новосибирске, в результате которой пострадали 13 человек, специалисты СГК сообщили, что монтаж нового участка трубы на левом берегу продолжается. Десятки домов остаются без тепла.

17 января произошла вторая коммунальная авария на левом берегу Новосибирска. Специалисты уже приступили к работам по замене поврежденного участка трубы, который был снят в ночь на 18 января. В течение сегодняшнего дня планируется завершить монтаж нового участка теплосети. Об этом информировали в ТГ-канале СГК.

В сообщении говорится о подготовке фрагмента новой трубы для замены поврежденного участка. Планируется, что установка будет завершена сегодня к 12:00 дня. Точное время подачи тепла не сообщается.

По данным сайта муниципального портала, без отопления и горяче воды сейчас остаются 74 дома в Ленинском районе. Полный список адресов:

Напомним, что из-за аварии на теплосетях пострадали 13 человек.

Число пострадавших из-за коммунальной аварии в Новосибирске выросло до 13
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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Отопление#Пострадавшие#Эмилия Губарева#Левый берег#Теплосети#Коммунальная авария#Труба#СГК
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