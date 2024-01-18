Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла

17 января произошла вторая коммунальная авария на левом берегу Новосибирска. Специалисты уже приступили к работам по замене поврежденного участка трубы, который был снят в ночь на 18 января. В течение сегодняшнего дня планируется завершить монтаж нового участка теплосети. Об этом информировали в ТГ-канале СГК.