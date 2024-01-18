Крещение 2024 погода в Новосибирске: холоднее пяти последних лет

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Существенных морозов в день Крещения 19 января синоптики не прогнозировали. Новосибирцы могли спокойно окунуться в ледяной воде: столбики термометра показывали -10 градусов ночью.
В ночь с 18 на 19 января крещенских морозов также не ожидалось. Ночью было -14, но из-за ветра ощущалось как -18. Днем 19 января похолодало до 16.
Ночью 18 января было -12… -17, при этом ощущалось как -19. Днем похолодало до -15. Погодные сервисы также обещали снежную погоду 19 января.
В этот год было весьма тепло: днем 19 января -7, а ночью -8. Без осадков.
18 января ожидалось -14 днем и ночью, а также небольшой снег. А уже на Крещение, 19 января столбики термометра опустились до -10. Некоторые сервисы пророчили похолодание до -17.
В пятницу, 19 января температура воздуха будет колебаться от -14 до -23, сообщает «Гисметео». Вечером похолодает до -17. Только по данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, днем в день Крещение будет морозно: до -19…-21, а ночью похолодает до -32 в некоторых районах области.
Во время праздника Крещения в городе будут доступны шесть мест, где можно окунуться. Мы показали карту мест, где откроют купели. Проруби будут готовы к использованию вечером 18 января и утром 19 января.