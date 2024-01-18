atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Сильных морозов в день Крещения не будет

Крещение 2024 погода в Новосибирске: холоднее пяти последних лет

18 января 2024, 09:09
Фото: atas.info
Сильных морозов в день Крещения не будет

Стал известен прогноз погоды на Крещение за последние пять лет

19 января 2024 празднуется христианский праздник — Крещение. Верующие в эту ночь окунаются в купелях. Будут ли крещенские морозы в Новосибирске и какая была погода в этот день за последние пять лет?

2019

Существенных морозов в день Крещения 19 января синоптики не прогнозировали. Новосибирцы могли спокойно окунуться в ледяной воде: столбики термометра показывали -10 градусов ночью.

2020

В ночь с 18 на 19 января крещенских морозов также не ожидалось. Ночью было -14, но из-за ветра ощущалось как -18. Днем 19 января похолодало до 16.

2021

Ночью 18 января было -12… -17, при этом ощущалось как -19. Днем похолодало до -15. Погодные сервисы также обещали снежную погоду 19 января.

Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей
Узнать подробнее

2022

В этот год было весьма тепло: днем 19 января -7, а ночью -8. Без осадков.

2023

18 января ожидалось -14 днем и ночью, а также небольшой снег. А уже на Крещение, 19 января столбики термометра опустились до -10. Некоторые сервисы пророчили похолодание до -17.

2024

В пятницу, 19 января температура воздуха будет колебаться от -14 до -23, сообщает «Гисметео». Вечером похолодает до -17. Только по данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, днем в день Крещение будет морозно: до -19…-21, а ночью похолодает до -32 в некоторых районах области.

Сколько новосибирцев приходилось откачивать на Крещение, рассказали в МЧС
Узнать подробнее

Во время праздника Крещения в городе будут доступны шесть мест, где можно окунуться. Мы показали карту мест, где откроют купели. Проруби будут готовы к использованию вечером 18 января и утром 19 января.

Читайте также:
Святая вода на Крещение — где набрать в НовосибирскеНужно ли чертить кресты перед Крещением — отвечает новосибирский батюшкаЧем опасно окунание в купель в Крещение — 3 фактора риска
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Вера#Эмилия Губарева#Мороз#Крещение#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Проруби#Верующие
Подпишитесь
Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в панике
Сегодня, 05:10
Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять
Сегодня, 07:22
Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Вчера, 18:02
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
Вчера, 13:54
Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 11:50
Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов
Сегодня, 01:37