Крещение 2024 погода в Новосибирске: холоднее пяти последних лет

Стал известен прогноз погоды на Крещение за последние пять лет

19 января 2024 празднуется христианский праздник — Крещение. Верующие в эту ночь окунаются в купелях. Будут ли крещенские морозы в Новосибирске и какая была погода в этот день за последние пять лет?