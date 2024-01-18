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Авария на Лазурной

На ул. Лазурной сливают воду с проезжей части — это третья авария в Новосибирске

18 января 2024, 08:27
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Авария на Лазурной

В Новосибирске на Лазурной сливают воду с проезжей части из-за аварии

В Октябрьском районе Новосибирска произошел потоп из-за дефекта на теплосети. Это уже третья крупная коммунальная авария в городе с начала 2024 года.

Потоп произошел днем 18 января на улице Лазурной. По информации пресс-службы СГК, причиной случившегося стало неисправное тепловое оборудование на теплосети.

На месте происшествия работают две бригады, занимающиеся откачкой воды. После этого будет определен объем отключения и сроки ремонтных работ, сообщает мэрия Новосибирска.

Сейчас на улице вскрывают ливневку, так как вода затопило дорогу. «По линии ДЭУ-1 задействовано 4 единицы техники и 8 рабочих. На данный момент занимаемся вскрытием ливневой канализации, точнее двух нижних дождеприемников, чтобы отвести воду с проезжей части. Временно ограничили движение по одной полосе. Теплосети занимаются тем, что перекрывают горячую воду. Сейчас отведем воду, теплосети перекроют основной поток и мы обработаем противогололедными материалами проезжую часть и тротуар», — сообщил директор ДЭУ-1 Алексей Лыков.

В контуре отключения отопления на время ремонта — 14 многоквартирных домов.

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