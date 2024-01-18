На ул. Лазурной сливают воду с проезжей части — это третья авария в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Потоп произошел днем 18 января на улице Лазурной. По информации пресс-службы СГК, причиной случившегося стало неисправное тепловое оборудование на теплосети.
На месте происшествия работают две бригады, занимающиеся откачкой воды. После этого будет определен объем отключения и сроки ремонтных работ, сообщает мэрия Новосибирска.
Сейчас на улице вскрывают ливневку, так как вода затопило дорогу. «По линии ДЭУ-1 задействовано 4 единицы техники и 8 рабочих. На данный момент занимаемся вскрытием ливневой канализации, точнее двух нижних дождеприемников, чтобы отвести воду с проезжей части. Временно ограничили движение по одной полосе. Теплосети занимаются тем, что перекрывают горячую воду. Сейчас отведем воду, теплосети перекроют основной поток и мы обработаем противогололедными материалами проезжую часть и тротуар», — сообщил директор ДЭУ-1 Алексей Лыков.
В контуре отключения отопления на время ремонта — 14 многоквартирных домов.