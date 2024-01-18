atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Никита Кологривый активно критикует коллег и они отвечают ему тем же

«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги

18 января 2024, 12:59
Фото: kinopoisk.ru
Никита Кологривый активно критикует коллег и они отвечают ему тем же

Новосибирскому актеру Кологривому могут не дать новые роли из-за критики коллег

Новосибирский актер Никита Кологривый стал известен после роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После этого молодой человек стал давать интервью, в которых фактически оскорблял коллег по цеху. В ответ последовала негативная реакция.

Информационный портал 72. Ru создал своеобразный дайджест про Никиту Кологривого, в котором представлены негативные высказывания как самого актера, так и представителей киноиндустрии. В частности, режиссер Стас Иванов («Ангел или демон», «Папа в законе», «ЮЗЗЗ», «Немцы») заявил, что сибиряк взвалил на себя «бремя токсичного транслятора».

«Никита нажил себе врагов среди коллег, а также среди продюсеров и режиссеров, которые попросту не захотят с ним связываться. Хотя без работы он не останется, если не попрет в края. Если взял бремя токсичного транслятора, то тащи до конца. А назад будет крайне тяжело вернуться», — ответил Станислав Иванов на комментарий про Никиту Кологривого в своем Telegram-канале.
«Актером второго плана» назвал Никиту Кологривого рэпер Big Baby Tape
Узнать подробнее

В обсуждаемом авторском посте Стас Иванов сыроинизировал по поводу объявленной охоты «на Данилу Козловского и данилеподобных».

Помимо Данилы Козловского и Александры Бортич, Никита Кологривый «прошелся» по Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову, которые оказались для него скучными. Его слова вызвали возмущение у Отара Кушанашвили.

«Кологривый не знает про „культуру памяти“. Они ему не ровня? Но его игра хуже, чем у моего кота, когда он у меня еду просит», — сообщил Кушанашвили «Общественной службе новостей»
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
Узнать подробнее

Стоит отметить, что сам Никита Кологривый считает, что против него ведется заговор.

«Никакой романтизации криминала в „Слове пацана“ нет. Ему завидуют и пытаются сломать репутацию. Как и мне», — заявил актер в интервью Ngs.ru.

Напомним, что строптивый новосибирец заменил Филиппа Киркорова в новогоднем мюзикле.

Актер из Новосибирска Кологривый заменит Киркорова в новогоднем фильме ТНТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Кощей из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске
#Культура#Общество#Новосибирск#Артист#Александр Ляхов#Слово пацана#«Слово пацана» — самый скандальный сериал 2023 года#Никита Кологривый
Подпишитесь
Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в панике
Сегодня, 05:10
Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять
Сегодня, 07:22
Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Вчера, 18:02
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
Вчера, 13:54
Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 11:50
Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов
Сегодня, 01:37