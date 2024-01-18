«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги

Новосибирскому актеру Кологривому могут не дать новые роли из-за критики коллег

Новосибирский актер Никита Кологривый стал известен после роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После этого молодой человек стал давать интервью, в которых фактически оскорблял коллег по цеху. В ответ последовала негативная реакция.