«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Информационный портал 72. Ru создал своеобразный дайджест про Никиту Кологривого, в котором представлены негативные высказывания как самого актера, так и представителей киноиндустрии. В частности, режиссер Стас Иванов («Ангел или демон», «Папа в законе», «ЮЗЗЗ», «Немцы») заявил, что сибиряк взвалил на себя «бремя токсичного транслятора».
«Никита нажил себе врагов среди коллег, а также среди продюсеров и режиссеров, которые попросту не захотят с ним связываться. Хотя без работы он не останется, если не попрет в края. Если взял бремя токсичного транслятора, то тащи до конца. А назад будет крайне тяжело вернуться», — ответил Станислав Иванов на комментарий про Никиту Кологривого в своем Telegram-канале.
В обсуждаемом авторском посте Стас Иванов сыроинизировал по поводу объявленной охоты «на Данилу Козловского и данилеподобных».
Помимо Данилы Козловского и Александры Бортич, Никита Кологривый «прошелся» по Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову, которые оказались для него скучными. Его слова вызвали возмущение у Отара Кушанашвили.
«Кологривый не знает про „культуру памяти“. Они ему не ровня? Но его игра хуже, чем у моего кота, когда он у меня еду просит», — сообщил Кушанашвили «Общественной службе новостей»
Стоит отметить, что сам Никита Кологривый считает, что против него ведется заговор.
«Никакой романтизации криминала в „Слове пацана“ нет. Ему завидуют и пытаются сломать репутацию. Как и мне», — заявил актер в интервью Ngs.ru.
Напомним, что строптивый новосибирец заменил Филиппа Киркорова в новогоднем мюзикле.