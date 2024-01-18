Названа причина потопа на МЖК в Новосибирске

14 домов отключены от отопления из-за коммунальной аварии на МЖК в Новосибирске

Днем 18 января на Лазурной улице в Октябрьском районе Новосибирска произошел потоп. Инцидент стал третьей крупной коммунальной аварией с начала 2024 года в Новосибирске.