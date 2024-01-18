Названа причина потопа на МЖК в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщает мэрия Новосибирска со ссылкой на пресс-службу СГК, причиной потопа стал дефект в тепловой камере на теплосети на улице Лазурной.
На месте работают две бригады. В настоящее время ведут откачку воды, после чего определятся с контуром отключения и сроками ремонта, — сказано в сообщении.
От теплоснабжения отключены 14 многоквартирных домов и один детский сад.
Инцидент стал третьей крупной коммунальной аварией с начала 2024 года в Новосибирске.
На время работ изменили график движения общественного транспорта.