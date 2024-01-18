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14 домов отключены от отопления из-за коммунальной аварии на МЖК в Новосибирске

Названа причина потопа на МЖК в Новосибирске

18 января 2024, 08:08
Фото: «АСТ-54»

14 домов отключены от отопления из-за коммунальной аварии на МЖК в Новосибирске

Днем 18 января на Лазурной улице в Октябрьском районе Новосибирска произошел потоп. Инцидент стал третьей крупной коммунальной аварией с начала 2024 года в Новосибирске.

Как сообщает мэрия Новосибирска со ссылкой на пресс-службу СГК, причиной потопа стал дефект в тепловой камере на теплосети на улице Лазурной.

На месте работают две бригады. В настоящее время ведут откачку воды, после чего определятся с контуром отключения и сроками ремонта, — сказано в сообщении.

От теплоснабжения отключены 14 многоквартирных домов и один детский сад.

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Инцидент стал третьей крупной коммунальной аварией с начала 2024 года в Новосибирске.

На время работ изменили график движения общественного транспорта.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Потоп#Улица Лазурная#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#Алёна Рогонова
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