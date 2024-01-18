Новая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января

Как позже выяснилось, прорвало трубу, которую проложили больше 60 лет назад — в 1963 году. Капитальный ремонт она видела один раз — в 1990-м. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской. Улицы залило кипятком, ряд из них перекрыли.