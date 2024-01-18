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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Вторая коммунальная авария в Новосибирске. 17 января 2024 года

Новая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января

18 января 2024, 04:35
Фото: Артем Васильев / atas.info
Вторая коммунальная авария в Новосибирске. 17 января 2024 года

Новая коммунальная авария в Новосибирске — что известно на утро 18 января

Вечером 17 января на левом берегу Новосибирска на пересечении улиц Плахотного и Петропавловской произошла масштабная коммунальная авария. Из земли забил фонтан горячей воды, который достигал высоты 6-7 этажа.

Как позже выяснилось, прорвало трубу, которую проложили больше 60 лет назад — в 1963 году. Капитальный ремонт она видела один раз — в 1990-м. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской. Улицы залило кипятком, ряд из них перекрыли.

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Сначала сообщали о пяти пострадавших, но позже стало известно, что за помощью медиков обратились 13 человек.

Утром 18 января заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала, что в больницы обратились 14 человек, получивших термические ожоги. Трех из них госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

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Многие улицы затопило, без тепла остались почти 200 домов на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Новогодняя, Пермитина, Пархоменко, К. Маркса, Вертковская. К 20:00 17 января в СГК подсчитали, что в зоне отключения тепла находится 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных и шесть медицинских учреждений.

Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов
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Пострадавшие жители оборвали телефон Единой диспетчерской службы, а коммунальщики работали всю ночь. На место доставили новый фрагмент трубы для замены. Требуется заменить 1,5 метра дефектного участка. В СГК заявили, что установить новый фрагмент планируют к 12:00 18 января. Согласно графику работ СГК, сварочные работы завершат к 12:00 18 января, заполнение магистрали теплоносителем — к 14:00. Дальше будут подключать объекты к отоплению.

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В департаменте по социальной политике объявили о повышенной готовности реагировать на запросы населения в социальной помощи. Круглосуточный телефон для заявок: 375-87-87.

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