Новая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как позже выяснилось, прорвало трубу, которую проложили больше 60 лет назад — в 1963 году. Капитальный ремонт она видела один раз — в 1990-м. По данным энергетиков авария произошла из-за разрыва на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской. Улицы залило кипятком, ряд из них перекрыли.
Сначала сообщали о пяти пострадавших, но позже стало известно, что за помощью медиков обратились 13 человек.
Утром 18 января заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала, что в больницы обратились 14 человек, получивших термические ожоги. Трех из них госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
Многие улицы затопило, без тепла остались почти 200 домов на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Новогодняя, Пермитина, Пархоменко, К. Маркса, Вертковская. К 20:00 17 января в СГК подсчитали, что в зоне отключения тепла находится 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных и шесть медицинских учреждений.
Пострадавшие жители оборвали телефон Единой диспетчерской службы, а коммунальщики работали всю ночь. На место доставили новый фрагмент трубы для замены. Требуется заменить 1,5 метра дефектного участка. В СГК заявили, что установить новый фрагмент планируют к 12:00 18 января. Согласно графику работ СГК, сварочные работы завершат к 12:00 18 января, заполнение магистрали теплоносителем — к 14:00. Дальше будут подключать объекты к отоплению.
В департаменте по социальной политике объявили о повышенной готовности реагировать на запросы населения в социальной помощи. Круглосуточный телефон для заявок: 375-87-87.