Новосибирские следователи заинтересовались отравлением роллами

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Сообщается, что покупателей доставили в больницу из-за острых болей в животе. Все они могли заказывать роллы в точке торгового центра на улице Русской.
«По данному сообщению, следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
На данный момент проверку проводят и специалисты Роспотребнадзора. Образцы продукции доставлены в лабораторию.