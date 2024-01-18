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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Новосибирцы могли отравиться роллами

Новосибирские следователи заинтересовались отравлением роллами

18 января 2024, 07:34
Фото: 1MI
Новосибирцы могли отравиться роллами

Новосибирский СК организовал проверку по отравлению роллами

Несколько новосибирцев могли отравиться роллами после приобретения продукции через сервис доставки в ТЦ. Происшествием заинтересовались в СУ СКР по Новосибирской области.

Сообщается, что покупателей доставили в больницу из-за острых болей в животе. Все они могли заказывать роллы в точке торгового центра на улице Русской.

«По данному сообщению, следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

На данный момент проверку проводят и специалисты Роспотребнадзора. Образцы продукции доставлены в лабораторию.

Роспотребнадзор расследует массовое отравление роллами в ТЦ Новосибирска
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#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Еда#Отравление#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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