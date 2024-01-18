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Команду оштрафовали

Новосибирский ХК «Сибирь» лишили четырех очков и оштрафовали на 2 млн

18 января 2024, 04:01
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Команду оштрафовали
ХК «Сибирь» лишился четырех очков. За несоблюдение важных правил хоккейный клуб оштрафовали и лишили победы в матчах.

ХК «Сибирь» потерял четыре очка из-за превышения лимита на легионеров в одной игре, о чем сообщили в КХЛ. Команда лишилась четырех очков и должна будет заплатить штраф в два миллиона рублей.

Эти нарушения произошли в матчах №2 (с «Авангардом»), №13 и №30 (против «Барыса»), а также №39, где «Сибирь» играла против клуба «Автомобилист». В каждом из этих матчей команда выходила на лед с четырьмя легионерами: Энди Андреоффом, Тэйлором Беком, Фёдором Гордеевым и Тревором Мёрфи. Это нарушает правило КХЛ, которое позволяет иметь в составе команды максимум трех легионеров.

Проверка автоматической системы подтвердила нарушение только после игры. В дополнительной проверке выяснилось, что Фёдор Гордеев, несмотря на российский паспорт, имеет другое спортивное гражданство и поэтому считается легионером.

Результаты этих матчей будут аннулированы, кроме игр №2 и №39, где «Сибирь» проиграла в основное время. Однако индивидуальная статистика хоккеистов в этих матчах сохранится. Сейчас у «Сибири» 51 очко после 52 матчей и третье место в чемпионате КХЛ в дивизионе Чернышева. Лидирует в дивизионе омский «Авангард».

Болельщики недоумевают, как такое могло произойти. Они оставляют гневные комментарии в соцсетях:

«Каааак????? Руководство не знает регламента????? Каааак такая ситуация вообще могла произойти??? Просто нет слов....... Очень жаль парней, которые играют в этом сезоне за Сибирь. Просто искренне жаль!!!!!! Спасибо за сезон, ВЫ в любом случае для нас будете лучшей командой в лиги… Но с таким руководством это просто дно… Очень больно. Столько эмоций… До слез, правда…""

«думаю, что и Мёрфи, и Бек уже пожалели, что подписались на 2 года, в какой же цирк они попали)»;

«Откуда только сейчас такие зоркие соколы появились по поводу Гордеева? Не иначе ребятки из Амура или Нефтехимика постарались? Но администрации команды поделом, следить надо за регламентом. Ничего не потеряно, мы в равных условиях с конкурентами. Есть отличный повод доказать, что мы не смотря ни на что ого го на самом деле! Сибирь, ждем тебя в ПО!»;

«Разве можно так поступать с болельщиками, почему сразу не обнаружили нарушений, а сейчас снимают 4 очка??????».

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