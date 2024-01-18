Новосибирский ХК «Сибирь» лишили четырех очков и оштрафовали на 2 млн

Эти нарушения произошли в матчах №2 (с «Авангардом»), №13 и №30 (против «Барыса»), а также №39, где «Сибирь» играла против клуба «Автомобилист». В каждом из этих матчей команда выходила на лед с четырьмя легионерами: Энди Андреоффом, Тэйлором Беком, Фёдором Гордеевым и Тревором Мёрфи. Это нарушает правило КХЛ, которое позволяет иметь в составе команды максимум трех легионеров.