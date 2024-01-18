Новосибирский студент создает хоррор-квест про Царское село в духе Resident Evil

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Рабочее название проекта — «Пушкин» (нынешнее название Царского села). Игра представляет собой хоррор-квест в историческом антураже.
«Игра от первого лица с головоломками, загадками, местами с жуткими моментами. Такой же будет и логика квестов», — рассказал Никита Плинский Сибкрай.ru.
Разработчик родился в поселке Коченево, но побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Идея игры родилась после посещения поселка Пушкин в Ленинградской области. По сюжету герой является археологом и искусствоведом, попадающим в Царское село. Там он пересечется с императором Павлом и его женой Марией Федоровной. При этом в историческую канву вплетены вымышленные факты.
В игре будут задействованы и реальные достопримечательности — фонтан «Молочница», Екатерининский дворец и бюст Александра Первого. Пишется квест на движке Unreal Engine 5.2.
Предыдущая разработка — Evil machine — выиграла федеральный этап Большого фестиваля детского юношеского творчества по направлению «Игровая индустрия: дизайн» в 2022 году.
Сейчас Никита Плинский хочет найти единомышленников.
«Любые собранные средства уменьшат время разработки», — заявил новосибирец.
Напомним, что актер хоррор-квестов из Новосибирска рассказал о своей работе.