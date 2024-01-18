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Игра посвящена истории Царского села

Новосибирский студент создает хоррор-квест про Царское село в духе Resident Evil

18 января 2024, 13:35
Фото: Сибкрай.ru
Игра посвящена истории Царского села

Новосибирский программист придумал исторический хоррор-квест про Царское Село

Студент Новосибирского государственного технического университета Никита Плинский намерен создать исторический хоррор-квест про Царское село. Источником вдохновения послужила знаменитая франшиза Resident Evil.

Рабочее название проекта — «Пушкин» (нынешнее название Царского села). Игра представляет собой хоррор-квест в историческом антураже.

«Игра от первого лица с головоломками, загадками, местами с жуткими моментами. Такой же будет и логика квестов», — рассказал Никита Плинский Сибкрай.ru.

Разработчик родился в поселке Коченево, но побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Идея игры родилась после посещения поселка Пушкин в Ленинградской области. По сюжету герой является археологом и искусствоведом, попадающим в Царское село. Там он пересечется с императором Павлом и его женой Марией Федоровной. При этом в историческую канву вплетены вымышленные факты.

В игре будут задействованы и реальные достопримечательности — фонтан «Молочница», Екатерининский дворец и бюст Александра Первого. Пишется квест на движке Unreal Engine 5.2.

Предыдущая разработка — Evil machine — выиграла федеральный этап Большого фестиваля детского юношеского творчества по направлению «Игровая индустрия: дизайн» в 2022 году.

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Сейчас Никита Плинский хочет найти единомышленников.

«Любые собранные средства уменьшат время разработки», — заявил новосибирец.

Напомним, что актер хоррор-квестов из Новосибирска рассказал о своей работе.

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