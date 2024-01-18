Новосибирский студент создает хоррор-квест про Царское село в духе Resident Evil

Разработчик родился в поселке Коченево, но побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Идея игры родилась после посещения поселка Пушкин в Ленинградской области. По сюжету герой является археологом и искусствоведом, попадающим в Царское село. Там он пересечется с императором Павлом и его женой Марией Федоровной. При этом в историческую канву вплетены вымышленные факты.