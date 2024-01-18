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Православный христианин должен посетить храм

Нужно ли чертить кресты перед Крещением — отвечает новосибирский батюшка

18 января 2024, 03:00
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Православный христианин должен посетить храм

Новосибирский священник усомнился в традиции чертить кресты в доме на Крещение

Среди части воцерковленных новосибирцев существует традиция нарисовать мелом или углем кресты в доме накануне Крещения Господня. Однако в митрополии относятся к этому весьма настороженно.

По мнению настоятеля храма во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского иерея Иоанна Кизюн-Войтовича, подобный ритуал попросту не имеет никакого смысла для православного христианина.

«У многих православных верующих в доме имеется крест, стоят иконы. Также может ежедневно читаться молитва перед выходом из дома. Но, выйдя из дома, про эту молитву сразу же забывают. Поэтому этот ритуал не имеет совершенно никакого смысла», — заявил священник в беседе с Atas.Info.

Часть верующих рисует кресты над дверью и окнами накануне Крещения. Этот обряд может являться частью старой традиции защиты жилища от нечистой силы. Однако в РПЦ подобное считается суеверием.

Напомним, что для некоторых новосибирцев окунание в крещенскую купель может стать опасным.

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