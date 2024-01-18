Нужно ли чертить кресты перед Крещением — отвечает новосибирский батюшка

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Published Сегодня, 03:00
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По мнению настоятеля храма во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского иерея Иоанна Кизюн-Войтовича, подобный ритуал попросту не имеет никакого смысла для православного христианина.
«У многих православных верующих в доме имеется крест, стоят иконы. Также может ежедневно читаться молитва перед выходом из дома. Но, выйдя из дома, про эту молитву сразу же забывают. Поэтому этот ритуал не имеет совершенно никакого смысла», — заявил священник в беседе с Atas.Info.
Часть верующих рисует кресты над дверью и окнами накануне Крещения. Этот обряд может являться частью старой традиции защиты жилища от нечистой силы. Однако в РПЦ подобное считается суеверием.
Напомним, что для некоторых новосибирцев окунание в крещенскую купель может стать опасным.