Портрет академика Асеева сняли с доски почета в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В фойе большого зала мэрии Новосибирска со стенда почетных жителей исчез портрет академика Александра Асеева. Об этом 18 января сообщает издание «Прецедент». В конце декабря 2023 года ученого лишили статуса почетного новосибирца. Решение приняли на сессии Совета депутатов 21 декабря. При этом портрет Александра Асеева можно увидеть в переходе на станции «Площадь Ленина».
Место Асеева на стенде в мэрии занял ветеран труда Владимир Боков.
Летом 2023 года академика РАН, доктора физико-математических наук Александра Асеева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Академику назначили 4 года лишения свободы условно и обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Ученый пытался обжаловать приговор, но ее отклонили.
В итоге академик Асеев выплатил штраф за мошенничество.