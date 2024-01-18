Портрет академика Асеева сняли с доски почета в мэрии Новосибирска

В фойе большого зала мэрии Новосибирска со стенда почетных жителей исчез портрет академика Александра Асеева. Об этом 18 января сообщает издание «Прецедент». В конце декабря 2023 года ученого лишили статуса почетного новосибирца. Решение приняли на сессии Совета депутатов 21 декабря. При этом портрет Александра Асеева можно увидеть в переходе на станции «Площадь Ленина».