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Академика Асеева лишили звания почетного жителя и сняли с доски почета в мэрии

Портрет академика Асеева сняли с доски почета в мэрии Новосибирска

18 января 2024, 10:43
Фото: precedent.tv

Академика Асеева лишили звания почетного жителя и сняли с доски почета в мэрии

Академика Александра Асеева сняли с доски «Почетные жители Новосибирска» в мэрии города. Ранее ученого лишили этого статуса.

В фойе большого зала мэрии Новосибирска со стенда почетных жителей исчез портрет академика Александра Асеева. Об этом 18 января сообщает издание «Прецедент». В конце декабря 2023 года ученого лишили статуса почетного новосибирца. Решение приняли на сессии Совета депутатов 21 декабря. При этом портрет Александра Асеева можно увидеть в переходе на станции «Площадь Ленина».

Новосибирский академик Асеев выплатил полумиллионный штраф за мошенничество
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Место Асеева на стенде в мэрии занял ветеран труда Владимир Боков.

Летом 2023 года академика РАН, доктора физико-математических наук Александра Асеева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Академику назначили 4 года лишения свободы условно и обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Ученый пытался обжаловать приговор, но ее отклонили.

В итоге академик Асеев выплатил штраф за мошенничество.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Асеев#Алёна Рогонова
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