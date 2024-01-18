Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
О пожаре престижной 10-й гимназии стало известно сегодня в 11.38, после срабатывания пожарной сигнализации. К моменту прибытия пожарных администрация уже начала эвакуацию учеников. В соцсетях Новосибирска распространяется видео, как испуганные дети бегут к выходу по задымленным коридорам.
500 учеников школы эвакуировали успешно и разместили в соседнем здании театра «Красный факел». Никто из учеников, учителей и персонала школы не пострадал. В Новосибирске стоят жестокие морозы, температура сегодня около 27-29 градусов ниже нуля. А вчера город потрясла жестокая коммунальная авария с гейзером кипятка высотой в несколько этажей.
Горение началось в подвальном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников, сообщает МЧС. Школа охраны и частного сыска, находящаяся по адресу ул. Революции, 31 цокольный этаж называется Абб-профи. В отзывах о школе комментаторы пишут, что успешно проходили здесь обучение на гражданское оружие.
В СМИ и соцсетях распространяется информация об одном погибшем в помещении частной школы. Но официально эти сообщения не подтверждены.
Открытое горение было ликвидировано за 35 минут.
10 гимназия десятилетиями считалась одной из самых элитных школ Новосибирска с углубленным изучением английского языка. Но в последние годы школа оказалась в центре скандала с забастовкой учеников одного из младших классов. И постепенно снижала позиции в рейтинге по результатам сдачи ЕГЭ.