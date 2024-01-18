Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших

500 учеников школы эвакуировали успешно и разместили в соседнем здании театра «Красный факел». Никто из учеников, учителей и персонала школы не пострадал. В Новосибирске стоят жестокие морозы, температура сегодня около 27-29 градусов ниже нуля. А вчера город потрясла жестокая коммунальная авария с гейзером кипятка высотой в несколько этажей.