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Горело помещение школы охраны и частного сыска в подвале гимназии

Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших

18 января 2024, 06:31
Фото: ТГ ГУ МЧС по Новосибирской области
Горело помещение школы охраны и частного сыска в подвале гимназии

Пожар и эвакуация в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно о ЧП

500 детей эвакуировали из элитной 10-й гимназии Новосибирска 18 января. Пожар начался в подвальном помещении школы частных охранников. СМИ сообщают об одном погибшем. Ученики и персонал школы не пострадали.

О пожаре престижной 10-й гимназии стало известно сегодня в 11.38, после срабатывания пожарной сигнализации. К моменту прибытия пожарных администрация уже начала эвакуацию учеников. В соцсетях Новосибирска распространяется видео, как испуганные дети бегут к выходу по задымленным коридорам.

500 учеников школы эвакуировали успешно и разместили в соседнем здании театра «Красный факел». Никто из учеников, учителей и персонала школы не пострадал. В Новосибирске стоят жестокие морозы, температура сегодня около 27-29 градусов ниже нуля. А вчера город потрясла жестокая коммунальная авария с гейзером кипятка высотой в несколько этажей.

Горение началось в подвальном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников, сообщает МЧС. Школа охраны и частного сыска, находящаяся по адресу ул. Революции, 31 цокольный этаж называется Абб-профи. В отзывах о школе комментаторы пишут, что успешно проходили здесь обучение на гражданское оружие.

Горело помещение школы охраны и частного сыска в подвале гимназии
Видео: ТГ ГУ МЧС по Новосибирской области

В СМИ и соцсетях распространяется информация об одном погибшем в помещении частной школы. Но официально эти сообщения не подтверждены.

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Открытое горение было ликвидировано за 35 минут.

10 гимназия десятилетиями считалась одной из самых элитных школ Новосибирска с углубленным изучением английского языка. Но в последние годы школа оказалась в центре скандала с забастовкой учеников одного из младших классов. И постепенно снижала позиции в рейтинге по результатам сдачи ЕГЭ.

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