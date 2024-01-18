Прокуратура проверит пожар в гимназии №10 в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Пожар в школе №10 в Железнодорожном районе вызвал проверку со стороны прокуратуры.
По предварительной информации, задымление произошло в подвальном помещении гимназии. По данным МЧС, там располагается частная школа охранников.
Ученики школы и персонал были эвакуированы без происшествий. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавших среди детей и педагогов — нет. Всего эвакуировали 530 человек.