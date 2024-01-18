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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

О пострадавших не сообщается

Прокуратура проверит пожар в гимназии №10 в Новосибирске

18 января 2024, 05:39
Фото: прокуратура Новосибирской области
О пострадавших не сообщается
Проверку по факту пожара в новосибирской гимназии начала прокуратура, о чем сообщили в ведомстве.

Пожар в школе №10 в Железнодорожном районе вызвал проверку со стороны прокуратуры.

По предварительной информации, задымление произошло в подвальном помещении гимназии. По данным МЧС, там располагается частная школа охранников.

Ученики школы и персонал были эвакуированы без происшествий. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавших среди детей и педагогов — нет. Всего эвакуировали 530 человек.

Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в панике
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