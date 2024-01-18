Рэпер из Новосибирска Элджей ушел с лейбла Анны Асти после «голой вечеринки»

Менеджер ЭлДжея уже сообщил SHOT, что исполнитель теперь не имеет отношения к лейблу и не собирается сотрудничать с Анной Асти. На корпоративах в России Алексей Узенюк готов выступить за четыре миллиона рублей. Райдер новосибирца состоит из бутылки коньяка, двух литров водки, коктейлей «Кровавая Мэри» и телевизора с видеоприставкой. На данный момент певец по-прежнему находится в Таиланде.