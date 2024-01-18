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Элджей не хочет терять российскую аудиторию

Рэпер из Новосибирска Элджей ушел с лейбла Анны Асти после «голой вечеринки»

18 января 2024, 10:18
Фото: соцсети артиста
Элджей не хочет терять российскую аудиторию

SHOT: скандальный рэпер из Новосибирска Элджей рассорился с Анной Асти

Последствия «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой продолжают оказывать влияние на российский шоу-бизнес. Хип-хоп-артист из Новосибирска ЭлДжей (Алексей Узенюк) мог покинуть лейбл Анны Асти, чтобы не потерять российскую аудиторию.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, скандальный артист улетел в Таиланд, чтобы переждать последствия «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, с которой ЭлДжей состоял в браке с 2019 по 2021 год. Одновременно он принял решение об уходе с лейбла Fenix Music, учрежденном одной из участниц шоу в клубе «Мутабор» — певицей Анной Асти.

Менеджер ЭлДжея уже сообщил SHOT, что исполнитель теперь не имеет отношения к лейблу и не собирается сотрудничать с Анной Асти. На корпоративах в России Алексей Узенюк готов выступить за четыре миллиона рублей. Райдер новосибирца состоит из бутылки коньяка, двух литров водки, коктейлей «Кровавая Мэри» и телевизора с видеоприставкой. На данный момент певец по-прежнему находится в Таиланде.

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Стоит отметить, что и сам Алексей Узенюк неоднократно становился объектом скандала. Певца неоднократно обвиняли в пропаганде наркотиков и негативном влиянии на подрастающее поколение. В частности, в июне 2021 года артисту был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Также утверждалось, что ЭлДжей неоднократно позволял себе обсценную лексику на сцене (в частности, на VK Fest-2018), несмотря на наличие несовершеннолетних зрителей. В сети долгое время бродили фейковые письма матерей, утверждавших, что их дети якобы пристрастились к наркотикам и погибли после прослушивания песен новосибирца.

Напомним, что новосибирцы неоднозначно относятся к «голым вечеринкам».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Артист#Элджей#Александр Ляхов
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