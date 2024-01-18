Роспотребнадзор расследует массовое отравление роллами в ТЦ Новосибирска

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Роспотребнадзор пришел в сервис доставки роллов в Советском районе Новосибирска. С проверкой нагрянули после массового отравления у горожан: все они покупали роллы в торговом центре на улице Русской. У них появились сильные боли в животе.
На данный момент специалисты проводят лабораторные исследования проб готовых роллов и сырья, а также осуществляют проверку оборудования и инвентаря. Все это делается для выявления конкретной причины отравления.
Информация о данном инциденте передана в прокуратуру Новосибирской области и следственное управление Следственного комитета в Новосибирской области.