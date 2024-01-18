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Published Сегодня, 04:59

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Люди отравились

Роспотребнадзор расследует массовое отравление роллами в ТЦ Новосибирска

18 января 2024, 04:59
Фото: 1MI
Люди отравились
Роспотребнадзор проверяет отравление роллами у нескольких новосибирцев в местном ТЦ.

Роспотребнадзор пришел в сервис доставки роллов в Советском районе Новосибирска. С проверкой нагрянули после массового отравления у горожан: все они покупали роллы в торговом центре на улице Русской. У них появились сильные боли в животе.

На данный момент специалисты проводят лабораторные исследования проб готовых роллов и сырья, а также осуществляют проверку оборудования и инвентаря. Все это делается для выявления конкретной причины отравления.

Информация о данном инциденте передана в прокуратуру Новосибирской области и следственное управление Следственного комитета в Новосибирской области.

Число отравившихся роллами в кафе под Новосибирском выросло до 48 человек
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#Общество#Новосибирск#Роспотребнадзор#Проверка#Еда#Эмилия Губарева#Отравление#ТЦ
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