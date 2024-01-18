Сколько можно сидеть без тепла? Ответ губернатора Новосибирской области

Напомним, первая коммунальная авария потрясла Новосибирска 11 января. После нее сотни домов остались без отопления и горячей воды. Через неделю, когда в большинстве домов теплоснабжение восстановили, произошла вторая коммунальная авария. И снова множество горожан остались без тепла. Также во время аварии пострадали 14 человек — из-за разлившихся по улицам рек кипятка. Сегодня, 18 января, стало известно о третьей коммунальной аварии. На этот раз на правом берегу, на улице Лазурной.