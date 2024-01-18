atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Без отопления сейчас остаются десятки домов

Сколько можно сидеть без тепла? Ответ губернатора Новосибирской области

18 января 2024, 08:28
Фото: Артем Васильев / atas.info
Без отопления сейчас остаются десятки домов

Андрей Травников рассказал, когда вернут тепло на левый берег Новосибирска

Без тепла на левом берегу Новосибирска по прежнему остаются десятки домов. Губернатор области Андрей Травников рассказал, когда дома подключат к теплоснабжению.

Когда в домах левого берега может появиться тепло, рассказал губернатор Андрей Травников. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По словам главы региона, на месте порыва завершены ремонтные работы. Если новые дефекты не выявят, то к подаче тепла приступят уже вечером.

«При этом продолжается перезапуск потребителей там, где это уже возможно. На нормальную схему теплоснабжения в Кировском районе осталось перевести 24 дома», — заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время есть возможность подать тепло «нормативного качества» в больницу №34.

Андрей Травников также поручил продолжать привлечение аварийных бригад из других городов — Бердска и Искитима.

Напомним, первая коммунальная авария потрясла Новосибирска 11 января. После нее сотни домов остались без отопления и горячей воды. Через неделю, когда в большинстве домов теплоснабжение восстановили, произошла вторая коммунальная авария. И снова множество горожан остались без тепла. Также во время аварии пострадали 14 человек — из-за разлившихся по улицам рек кипятка. Сегодня, 18 января, стало известно о третьей коммунальной аварии. На этот раз на правом берегу, на улице Лазурной.

Читайте также:
В Новосибирске из-за аварии на Лазурной меняют движение маршрутокКомпенсация пострадавшим из-за аварии с кипятком в Новосибирске — совет юристаНовая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января
#Новосибирск#ЖКХ#Андрей Травников#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Алина Гурицкая#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
Подпишитесь
Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в панике
Сегодня, 05:10
Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять
Сегодня, 07:22
Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Вчера, 18:02
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
Вчера, 13:54
Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 11:50
Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов
Сегодня, 01:37