Сколько можно сидеть без тепла? Ответ губернатора Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Когда в домах левого берега может появиться тепло, рассказал губернатор Андрей Травников. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По словам главы региона, на месте порыва завершены ремонтные работы. Если новые дефекты не выявят, то к подаче тепла приступят уже вечером.
«При этом продолжается перезапуск потребителей там, где это уже возможно. На нормальную схему теплоснабжения в Кировском районе осталось перевести 24 дома», — заявил губернатор.
Глава региона также отметил, что в ближайшее время есть возможность подать тепло «нормативного качества» в больницу №34.
Андрей Травников также поручил продолжать привлечение аварийных бригад из других городов — Бердска и Искитима.
Напомним, первая коммунальная авария потрясла Новосибирска 11 января. После нее сотни домов остались без отопления и горячей воды. Через неделю, когда в большинстве домов теплоснабжение восстановили, произошла вторая коммунальная авария. И снова множество горожан остались без тепла. Также во время аварии пострадали 14 человек — из-за разлившихся по улицам рек кипятка. Сегодня, 18 января, стало известно о третьей коммунальной аварии. На этот раз на правом берегу, на улице Лазурной.