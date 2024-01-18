Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске

Каждый год верующие окунаются в проруби и лишь единичные случаи заканчивались трагедией. В основном, они связаны с безопасностью купания в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи — в Новосибирске таких шесть, а по области более 30. Или же с проблемами со здоровьем — необходимо смотреть на свои возможности, а лучше всего проконсультироваться перед окунанием с врачом. Также важно предварительно разогреться, сделать разминку. И одно из главных правил: не нырять головой вниз, причем резко.