Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В 2022 году в Ленинградской области произошла трагедия — утонула 41-летняя женщина. Она решила окунуться в прорубь, но не смогла выбраться — ее за секунды унесло течением под лед. Это случилось на глазах у супруга и детей. Прорубь была самодельная и не оборудованная лестницей. Семья сделала ее самовольно и без надзора спасателей. Тело погибшей нашли только через десять дней после трагедии.
В 2020 году на Крещение в поселке Ровное Калининградской области 23-летний мужчина воскликнул поздравление с праздником, затем прыгнул в прорубь и всплыл на спине. Оказалось, что во время прыжка он ударился головой о дно и потерял сознание. Спасатели достали его из воды. В больнице ему был поставлен диагноз — перелом шейного позвонка.
Этот случай произошел не в России, но потряс и россиян. В 2022 году на реке Чертомлык молодой человек решил удивить свою возлюбленную и снять для нее видеоролик: снимала девушка и его друзья. Он решил прыгнуть в самодельную прорубь. Однако, из-за сильного течения его унесло. Через сутки тело погибшего было найдено на глубине около четырех метров.
За последние 10 лет в Новосибирске и области не было ни одного значительного происшествия в день Крещения. Последнее трагичное событие произошло в 2013 году в Бердске. Мужчина 60-ти лет трижды погружался в прорубь, но в один момент он почувствовал себя плохо. Вскоре после этого он скончался, и медики не смогли спасти его жизнь. У погибшего случилась остановка сердца.
История произошла в 2020 году в селе Енотаевка, которое находится в Астраханской области. Несколько мужчин решили отдохнуть в бане, а затем окунуться в прорубь. Все закончилось трагедией. Разгоряченный 37-летний мужчина решил нырнуть в прорубь, но так и не вернулся на поверхность. Тело нашли не сразу.
Каждый год верующие окунаются в проруби и лишь единичные случаи заканчивались трагедией. В основном, они связаны с безопасностью купания в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи — в Новосибирске таких шесть, а по области более 30. Или же с проблемами со здоровьем — необходимо смотреть на свои возможности, а лучше всего проконсультироваться перед окунанием с врачом. Также важно предварительно разогреться, сделать разминку. И одно из главных правил: не нырять головой вниз, причем резко.