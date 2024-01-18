Сроки подачи отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске назвал губернатор

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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По словам главы региона, после 14:00 отопление будет возобновлено теплоснабжение, которое отключали из-за коммунальной аварии на левом берегу 17 января.
Ночью отопление было восстановлено в областной больнице, а большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах уже были переподключены к отоплению с «нормальными параметрами теплоснабжения». В данный момент без отопления остаются только ближайшие к месту аварии дома.
«В соответствии с графиком работ СГК, сварочные работы будут завершены к 12:00, заполнение трубопровода теплоносителем — к 14:00, после чего начнется подключение и запуск домов и других объектов на нормальный режим теплоснабжения», — написал Андрей Травников.