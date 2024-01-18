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Тепла нет в домах

Сроки подачи отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске назвал губернатор

18 января 2024, 02:31
Фото: Артем Васильев / atas.info
Тепла нет в домах
Когда будет восстановлена подача отопления в отключенные дома на теплосетях в Ленинском районе Новосибирска, рассказал губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, после 14:00 отопление будет возобновлено теплоснабжение, которое отключали из-за коммунальной аварии на левом берегу 17 января.

Ночью отопление было восстановлено в областной больнице, а большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах уже были переподключены к отоплению с «нормальными параметрами теплоснабжения». В данный момент без отопления остаются только ближайшие к месту аварии дома.

«В соответствии с графиком работ СГК, сварочные работы будут завершены к 12:00, заполнение трубопровода теплоносителем — к 14:00, после чего начнется подключение и запуск домов и других объектов на нормальный режим теплоснабжения», — написал Андрей Травников.
Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла
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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Эмилия Губарева#Коммунальная авария
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