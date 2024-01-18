Стало известно, кто погиб при пожаре в здании гимназии №10 в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Информацию о гибели мужчины уже подтвердили в Следственном комитете. По предварительной версии, мужчина мог сам спровоцировать пожар.
«Новосибирец мог проводить сварочные работы и допустить возгорание, спровоцировавшее задымление помещения. Вследствие этого мужчина задохнулся от отравления угарным газом», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело о дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
Напомним, что в здании новосибирской гимназии действовала частная охранная школа.