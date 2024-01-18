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Обстоятельства пожара в гимназии №10 устанавливаются

Стало известно, кто погиб при пожаре в здании гимназии №10 в Новосибирске

18 января 2024, 09:01
Фото: Прокуратура НСО
Обстоятельства пожара в гимназии №10 устанавливаются

Кто погиб при пожаре в гимназии №10 в Новосибирске — сообщение СК

18 января в гимназии №10 Новосибирска произошел пожар. Никто из учеников и преподавателей во время происшествия не погиб, однако в подвале был обнаружен труп мужчины.

Информацию о гибели мужчины уже подтвердили в Следственном комитете. По предварительной версии, мужчина мог сам спровоцировать пожар.

«Новосибирец мог проводить сварочные работы и допустить возгорание, спровоцировавшее задымление помещения. Вследствие этого мужчина задохнулся от отравления угарным газом», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело о дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Напомним, что в здании новосибирской гимназии действовала частная охранная школа.

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#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Гибель#Следствие#Александр Ляхов#Гимназия#Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — что известно о ЧП
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