Стало известно, кто погиб при пожаре в здании гимназии №10 в Новосибирске

Кто погиб при пожаре в гимназии №10 в Новосибирске — сообщение СК

18 января в гимназии №10 Новосибирска произошел пожар. Никто из учеников и преподавателей во время происшествия не погиб, однако в подвале был обнаружен труп мужчины.