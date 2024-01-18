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Святую воду можно набрать в православных храмах

Святая вода на Крещение — где набрать в Новосибирске

18 января 2024, 03:46
Фото: Антон Засимов / 1MI
Святую воду можно набрать в православных храмах

Новосибирцам рассказали, где набрать святой воды на Крещение

19 января православные новосибирцы будут праздновать Крещение. Есть мнение, что святая вода, набранная именно в этот день, способна, как минимум, исцелять от болезней. Atas.info выяснил, когда и где стоит набирать крещенскую воду, как ее хранить и использовать.

Как рассказала руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, освященную воду в храмах можно взять в течение всего дня 19 января, но у каждого храма свое расписание.

«Начинают раздачу воды сразу после завершения литургий. Богослужение начинается в 9 часов утра и идет около полутора часов. Раздача воды в одних храмах длится до 16 часов, где-то до 17 часов, в некоторых — до 20 часов», — рассказала представитель епархии.

Регламента по количеству воды нет. Собеседница отметила, что объем набираемой воды оставляют на усмотрение прихожан. Причем в последнее время посетители храмов проявляют умеренность.

О месте хранения особенной воды тоже нужно позаботиться.

«У каждого дома есть свой святой уголок, где стоит хранить воду из храма. Ее можно употреблять утром натощак, также ей освящают жилище», — говорит Лилия Ткаченко.
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Недавно воцерковленные новосибирцы считают, что освятить воду на Крещение можно и в домашних условиях. Особенно это важно, когда человек болен и не может прийти в храм. Но в митрополии опровергают это заблуждение.

«Смысл Крещения Господня — в благодарности Богу. В этот день нужно прийти в храм и помолиться, попросить у Господа сил на следующий год, поблагодарив за предыдущий. Можно освятить воду, принеся ее с собой. Или попросить ее для тех, кто заболел — например, для бабушки. Я знаю многих прихожан, которые так и поступают», — рассказал Atas.Info настоятель Храма во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского иерей Иоанн Кизюн-Войтович.

Также отец Иоанн отметил, что раньше воду на Крещение освящали в домашних условиях прихожане, которые жили далеко от ближайшего храма. «Но сейчас церкви есть во многих деревнях, поэтому такой необходимости нет», — подчеркнул священник.

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