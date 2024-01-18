Установлена личность погибшего во время пожара в новосибирской гимназии №10

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В результате пожара в гимназии № 10 в Новосибирске, правоохранители установили личность мужчины, который не смог выбраться из подвала, где произошел пожар. Им оказался 65-летний Сергей Болоткин, сотрудник школы частного сыска и охраны «АББ-ПРОФИ», сообщает Infopro54. Спасатели обнаружили его тело после тушения пожара. Предполагается, что мужчина нарушил технику безопасности во время сварочных работ и погиб от отравления угарным газом.
Коллеги погибшего описывают его как хорошего человека, который пользовался уважением. Болоткин имел двое взрослых детей и внуков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, что пожар в гимназии №10 произошел днем 18 января. Сотни учеников и педагогов экстренно эвакуировали в театр Красный Факел, а сейчас дети переведены на дистанционное обучение.