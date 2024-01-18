В МЧС прокомментировали пожар в новосибирской гимназии №10

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 06:28
Инцидент произошел днем 18 января на улице Революции, 31. Пожар произошел в гимназии №10, где проходили уроки.
Как уточнили в МЧС, сейчас огнеборцы ликвидируют возгорание. Известно, что загорелся подвал здания. Там располагалась частная школа подготовки охранников.
Обучающиеся и персонал эвакуированы в театр «Красный Факел», о чем сообщили Atas.info. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция. Дальнейшая информация уточняется.