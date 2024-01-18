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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Горит подвал

В МЧС прокомментировали пожар в новосибирской гимназии №10

18 января 2024, 05:25
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Горит подвал
В Новосибирске горит гимназия №10. В МЧС по Новосибирской области дали подробности данного происшествия.

Инцидент произошел днем 18 января на улице Революции, 31. Пожар произошел в гимназии №10, где проходили уроки.

Как уточнили в МЧС, сейчас огнеборцы ликвидируют возгорание. Известно, что загорелся подвал здания. Там располагалась частная школа подготовки охранников.

Обучающиеся и персонал эвакуированы в театр «Красный Факел», о чем сообщили Atas.info. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция. Дальнейшая информация уточняется.

Видео: ГУ МЧС
Пожар произошел в гимназии №10 в Новосибирске
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