В МЧС прокомментировали пожар в новосибирской гимназии №10

Как уточнили в МЧС, сейчас огнеборцы ликвидируют возгорание. Известно, что загорелся подвал здания. Там располагалась частная школа подготовки охранников.



Обучающиеся и персонал эвакуированы в театр «Красный Факел», о чем сообщили Atas.info. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция. Дальнейшая информация уточняется.